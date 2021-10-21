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В Зеленогорске подсмотрели, как маленькая нерпа наслаждается осенним дождем. В отличие от петербуржцев

Маленькая балтийская нерпа отдыхает под осенним дождем у Зеленогорска

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-14600522_31540" class="io-leave-page _" target="_blank">«Спасение тюленей»</a>
Скриншот видео из группы «Спасение тюленей»
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Сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы в Курортном районе Петербурга удалось подсмотреть за маленькой балтийской нерпой. Вопреки расхожему мнению, малышка решила насладиться осенним дождем на свежем воздухе.

Милое видео опубликовали 21 октября в группе «Спасение тюленей». Молодую балтийскую нерпу этого года рождения заметили отдыхающей под дождем около Зеленогорска, метрах в пятидесяти от берега. «Люди чаще всего проходят мимо и не замечают)). Думают, что это камень», — добавили в группе.

Между тем считается, что нерпы не сидят на камнях во время дождя, отмечают в фонде.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-14600522_31540" class="io-leave-page _" target="_blank">«Спасение тюленей»</a>
Скриншот видео из группы «Спасение тюленей»

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Комментарии (2)

265055770
Что-то она из воды больно сильно торчит. Надувная что ли?
VF812
Вспомнился ежик и олень из анекдота про травку)
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