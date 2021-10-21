В Зеленогорске подсмотрели, как маленькая нерпа наслаждается осенним дождем. В отличие от петербуржцев

Сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы в Курортном районе Петербурга удалось подсмотреть за маленькой балтийской нерпой. Вопреки расхожему мнению, малышка решила насладиться осенним дождем на свежем воздухе.
Милое видео опубликовали 21 октября в группе «Спасение тюленей». Молодую балтийскую нерпу этого года рождения заметили отдыхающей под дождем около Зеленогорска, метрах в пятидесяти от берега. «Люди чаще всего проходят мимо и не замечают)). Думают, что это камень», — добавили в группе.
Между тем считается, что нерпы не сидят на камнях во время дождя, отмечают в фонде.