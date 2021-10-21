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Угонщики с накладными усами ответят перед судом в Петербурге. Они воровали дорогие машины под заказ

В Петербурге направили в суд дело угонщиков с накладными усами

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Полиция Петербурга завершила расследование деятельности организованной группы угонщиков. На дело преступники шли с дорогим оборудованием и хорошей маскировкой: в арсенале у них нашли накладные усы и резиновые маски.

Как сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 ноября 2020 года сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гранит» Росгвардии задержали на территории Петербурга, Ленобласти и Карелии участников организованной группы, которая специализировалась на угонах дорогих автомобилей в Петербурге. Полицейские установили, что они похитили как минимум четыре автомобиля: Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4 и Lexus RX350. Все машины были оснащены системой бесключевого доступа.

Машины угонялись под заказ. Их перегоняли в гараж на Саперной улице в Пушкине, а затем меняли номерные агрегаты под заранее подготовленные документы. Автомобили с измененными номерами перегоняли как новые в регион заказчика. Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил более 7 миллионов рублей. Lexus NX200 был найден и возвращен законному владельцу, остальные похищенные машины находятся в розыске.

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В группе были четко распределены роли и большое внимание уделялось конспирации. Машины вскрывали при помощи дорогостоящего оборудования, сканирующего радиосигнал охранных и противоугонных систем конкретных автомобилей. Между собой злоумышленники общались по мобильной связи, а для маскировки использовали парики, накладные усы, очки и другие средства, в ход шли даже маски с изображением человеческих лиц. Кроме того, руководитель группы организовал ее работу так, чтобы участники как можно меньше знали о деятельности друг друга.

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Перед судом предстанут три участника группы. В отношении них были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) и части 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий содержится под стражей.

Уголовное дело направили в Московский районный федеральный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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