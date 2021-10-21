Угонщики с накладными усами ответят перед судом в Петербурге. Они воровали дорогие машины под заказ

Полиция Петербурга завершила расследование деятельности организованной группы угонщиков. На дело преступники шли с дорогим оборудованием и хорошей маскировкой: в арсенале у них нашли накладные усы и резиновые маски.

Как сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 ноября 2020 года сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гранит» Росгвардии задержали на территории Петербурга, Ленобласти и Карелии участников организованной группы, которая специализировалась на угонах дорогих автомобилей в Петербурге. Полицейские установили, что они похитили как минимум четыре автомобиля: Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4 и Lexus RX350. Все машины были оснащены системой бесключевого доступа.