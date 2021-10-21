Легковая собрала на КАД отбойник, две машины и 8-километровую пробку. Есть пострадавший

Две крупные аварии произошли на юге и юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга утром 21 октября. Одна — массовая и собирает пробку уже три часа. Во второй пострадал человек.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов утра поступила информация об аварии на 65-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Московским шоссе. Легковой автомобиль врезался в отбойник, после чего столкнулся еще с двумя машинами. В результате один человек получил травмы.
Поврежденные автомобили занимают третью и четвертую полосы. На месте работают скорая и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на внутреннем кольце собрался затор длиной более 8 километров.
За несколько часов до этого, около половины восьмого утра, на 46-м километре внутреннего кольца, после съезда на проспект Косыгина, в четвертой полосе собрался «паровозик» из шести легковых машин. Авария обошлась без пострадавших.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, подъехали эвакуаторы. По данным «Яндекса», на месте все еще наблюдается небольшой затор.