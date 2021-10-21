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Легковая собрала на КАД отбойник, две машины и 8-километровую пробку. Есть пострадавший

Один человек пострадал в ДТП с тремя машинами на КАД

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Две крупные аварии произошли на юге и юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга утром 21 октября. Одна — массовая и собирает пробку уже три часа. Во второй пострадал человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов утра поступила информация об аварии на 65-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Московским шоссе. Легковой автомобиль врезался в отбойник, после чего столкнулся еще с двумя машинами. В результате один человек получил травмы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Поврежденные автомобили занимают третью и четвертую полосы. На месте работают скорая и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на внутреннем кольце собрался затор длиной более 8 километров.

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За несколько часов до этого, около половины восьмого утра, на 46-м километре внутреннего кольца, после съезда на проспект Косыгина, в четвертой полосе собрался «паровозик» из шести легковых машин. Авария обошлась без пострадавших.

«Мегаполис»

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, подъехали эвакуаторы. По данным «Яндекса», на месте все еще наблюдается небольшой затор.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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