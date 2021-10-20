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Мокрая КАД кружит машины: у развязки с Таллинским почти влобовую столкнулись легковая и микроавтобус

Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе КАД Петербурга

Массовая авария собирает пробку на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. Четыре участника разбились по парам и встали «лицом к лицу».

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Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:30 на 79-м километре внешнего кольца КАД, после развязки с Таллинским шоссе, столкнулись четыре автомобиля. Одна из машин стояла в третьей полосе на «аварийке», и ее задел другой автомобиль, а потом к ним присоединились еще два авто. На кадрах с места аварии видно сначала столкнувшиеся почти лоб в лоб легковую и микроавтобус, а за ними еще одну легковую и грузовой фургон. В первом случае «против шерсти» развернуло микроавтобус, а во втором — легковой автомобиль.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На месте аварии работает скорая помощь, направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, добавили в дорожном управлении. Информация о пострадавших уточняется.

Движение на внешнем кольце в районе развязки с Таллинским шоссе затруднено. Для проезда свободны первая полоса и полоса безопасности. По данным «Яндекс.Пробок», затор на данный момент составляет порядка 1,3 километра.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15877828" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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