Мокрая КАД кружит машины: у развязки с Таллинским почти влобовую столкнулись легковая и микроавтобус

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:30 на 79-м километре внешнего кольца КАД, после развязки с Таллинским шоссе, столкнулись четыре автомобиля. Одна из машин стояла в третьей полосе на «аварийке», и ее задел другой автомобиль, а потом к ним присоединились еще два авто. На кадрах с места аварии видно сначала столкнувшиеся почти лоб в лоб легковую и микроавтобус, а за ними еще одну легковую и грузовой фургон. В первом случае «против шерсти» развернуло микроавтобус, а во втором — легковой автомобиль.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На месте аварии работает скорая помощь, направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, добавили в дорожном управлении. Информация о пострадавших уточняется.
Движение на внешнем кольце в районе развязки с Таллинским шоссе затруднено. Для проезда свободны первая полоса и полоса безопасности. По данным «Яндекс.Пробок», затор на данный момент составляет порядка 1,3 километра.