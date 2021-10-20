Музей Бродского будет две недели пускать вакцинированных бесплатно

Музей Бродского «Полторы комнаты» 20 октября объявил акцию: с 15 ноября (то есть со дня, когда музеи в Петербурге будут обязаны принимать только тех посетителей, у которых есть QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании) его можно будет посетить бесплатно. Естественно, сделать это смогут только те, у кого этот код есть. И только по предварительной записи. Акция продлится до 30 ноября.



Запись на посещение музея в этот период откроется 1 ноября.



«Мы всецело поддерживаем необходимость делать прививки от COVID-19 — сейчас это единственный способ бороться с вирусом, — прокомментировали решение в музее. — Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для всех посетителей с QR-кодами бесплатно».

