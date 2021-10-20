В Петербурге за сутки коронавирусные больницы приняли почти 500 новых пациентов

Согласно «ковидной» справке, в реанимациях коронавирусных больниц в Петербурге находятся 698 пациентов. Из них 356 подключены к ИВЛ. 394 лежат в госпитале в «Ленэкспо», а 609 лечатся в пансионате «Заря». На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся еще 36 593 жителя города.



За минувшие сутки были вакцинированы первично 4 738 жителей. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 8 394. С начала кампании в Петербурге привиты полностью 1,8 млн жителей. В запасе еще 844 тысячи доз вакцины.

