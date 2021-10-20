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В Петербурге за сутки коронавирусные больницы приняли почти 500 новых пациентов

Число пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает увеличиваться. За сутки их стало больше на 499 человек. Всего на 9 488 койках лежат уже 7 523 человека, следует из эпидемиологического отчета Смольного от 20 октября.

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Согласно «ковидной» справке, в реанимациях коронавирусных больниц в Петербурге находятся 698 пациентов. Из них 356 подключены к ИВЛ. 394 лежат в госпитале в «Ленэкспо», а 609 лечатся в пансионате «Заря». На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся еще 36 593 жителя города.

За минувшие сутки были вакцинированы первично 4 738 жителей. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 8 394. С начала кампании в Петербурге привиты полностью 1,8 млн жителей. В запасе еще 844 тысячи доз вакцины.

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Комментарии (2)

DEMOMON
450 психов решили перестраховаться.
hal9000
Когроновирус...Путин онлайн..похоже скоро и Соловьев тут будет...на Фонтанке уже вообще читать нечего..огосудрствление идет полным ходом похоже..я лучше журнал Мурзилка буду читать чем это...
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