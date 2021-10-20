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Угнанный у таксиста в Петербурге «Логан» нашелся на штрафстоянке

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Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля у таксиста. Сама пропажа нашлась на спецстоянке в Адмиралтейском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, два дня назад вечером в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение об угоне автомобиля Renault Logan 2020 года выпуска. Машина пропала между часом дня 17 октября и семью часами вечера 18 октября от дома 20 по Лоцманской улице. Принадлежит автомобиль 47-летнему петербуржцу, работающему водителем в таксопарке.

Похищенный «Рено» нашелся тем же вечером, еще до поступления информации об угоне, — на спецстоянке на улице Степана Разина. А утром 19 октября полицейские неподалеку задержали подозреваемого, им оказался 28-летний житель Кудрово. По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

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Комментарии (3)

lamer
В хронологии и событиях вообще не смог разобраться.
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