Угнанный у таксиста в Петербурге «Логан» нашелся на штрафстоянке

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля у таксиста. Сама пропажа нашлась на спецстоянке в Адмиралтейском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, два дня назад вечером в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение об угоне автомобиля Renault Logan 2020 года выпуска. Машина пропала между часом дня 17 октября и семью часами вечера 18 октября от дома 20 по Лоцманской улице. Принадлежит автомобиль 47-летнему петербуржцу, работающему водителем в таксопарке.
Похищенный «Рено» нашелся тем же вечером, еще до поступления информации об угоне, — на спецстоянке на улице Степана Разина. А утром 19 октября полицейские неподалеку задержали подозреваемого, им оказался 28-летний житель Кудрово. По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).