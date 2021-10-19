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Почти двести человек умерли на российских дорогах в авариях с участием иностранцев

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В течение первой половины текущего года на российских дорогах произошло более 660 ДТП с участием автомобилей с иностранными номерами. В них погибли или пострадали более тысячи человек.

Как сообщает 19 октября ТАСС по ссылкой на Госавтоинспекцию, за шесть месяцев 2021 года в России зарегистрировали 668 дорожных аварий с машинами на номерах других стран, и в половине из них виновниками были именно водители этих автомобилей. В таких ДТП погибли 178 человек, еще 894 человека получили травмы.

В отношении владельцев автомобилей, зарегистрированных не в России, за первое полугодие было вынесено 166 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Исполнено из них чуть меньше половины — 82 тысячи.

Сейчас оплатить штрафы за нарушение ПДД в России обязаны как въезжающие, так и выезжающие с территории страны. В ГИБДД отмечают, что эти изменения законодательства положительно повлияли на принцип неотвратимости наказания как для иностранных перевозчиков, так и для граждан других стран в целом. Так, за 9 месяцев 2021 года количество оплаченных штрафов ГИБДД, наложенных на иностранных автовладельцев, выросло более чем на 15%, а по материалам фотовидеофиксации — на 7%.

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