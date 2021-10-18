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Гость Петербурга устроил массовое ДТП с пострадавшим, а через несколько часов добил машину еще одной аварией

Суд вынес приговор водителю Audi, устроившему массовое ДТП на проспекте Стачек

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Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, устроившему массовую аварию с пострадавшим в конце декабря 2020 года. Уехав после аварии, он уснул и попал еще в одну.

Как сообщает 18 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 29 декабря около 7:45 у дома 21 по проспекту Стачек подсудимый, двигаясь на автомобиле Audi от улицы Зои Космодемьянской к улице Трефолева, при перестроении не пропустил попутную машину, ехавшую прямо. В результате «Ауди» столкнулся с «Фордом», тот отбросило влево, он пробил разделительный барьер и вылетел на «встречку», где столкнулся с Toyota, Hyundai и Renault. Водитель «Рено» получил травмы средней степени тяжести.

Водитель «Ауди» рассказал, что после столкновения продолжил движение в средней полосе, затем развернулся на ближайшем перекрестке и приехал на место ДТП. Он спросил, все ли целы, дождался ДПС, после чего уехал, но в Адмиралтейском районе уснул за рулем и врезался в стоящую машину. Удар был такой сильный, что Audi восстановлению не подлежит. Сам автомобилист после второй аварии чувствовал себя очень плохо, поэтому для дачи объяснений в ОГИБДД по Кировскому району не приехал. Мужчина пояснил, что живет в Дагестане, а в Петербург приехал к девушке и проживает у нее. Audi он купил недавно, поэтому полиса на нее нет.

Суд привлек водителя «Ауди» к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего) и лишил его водительских прав на 1,5 года.

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Комментарии (12)

al_je
Достали уже эти таксисты без лицензий и без страховки.
Надо не их наказывать, а Яндекс, который допускает к таксо машины без страховки. Когда закончится?
Vasya11
Вероятнее всего, что в обоих случаях ДТП находился под воздействием, либо препаратов, либо наркотой. Если конечно взять во внимание "уснул за рулём", и после ДТП на место приезжали инспектора ГИБДД, и не учуяли запаха алкоголя, или перегара. И поэтому отсутствует какое-либо заключение мед.освидетельствования.
А так то да. Судом были "рассмотрены" все обстоятельства по делу. Особенно объяснения виновника. И соответственно вынесно соответствующее решение. Без штрафа и компенсации пострадавшим.
Мутно как-то.
А13579
Как строго наказали))) Теперь вынужден будет ездить без прав.
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