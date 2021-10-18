Гость Петербурга устроил массовое ДТП с пострадавшим, а через несколько часов добил машину еще одной аварией

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, устроившему массовую аварию с пострадавшим в конце декабря 2020 года. Уехав после аварии, он уснул и попал еще в одну.



Как сообщает 18 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 29 декабря около 7:45 у дома 21 по проспекту Стачек подсудимый, двигаясь на автомобиле Audi от улицы Зои Космодемьянской к улице Трефолева, при перестроении не пропустил попутную машину, ехавшую прямо. В результате «Ауди» столкнулся с «Фордом», тот отбросило влево, он пробил разделительный барьер и вылетел на «встречку», где столкнулся с Toyota, Hyundai и Renault. Водитель «Рено» получил травмы средней степени тяжести.