В клетке от наручников затекли руки. В отделе полиции Петроградского района доставленный за стрельбу разломал стену

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне около половины девятого вечера в полицию поступил звонок из цветочного магазина на Большом проспекте П. С. Сотрудница сообщала, что к ним пришел мужчина с пистолетом и попросил позвонить в 02.

Наряд был в цветочном через три минуты. Там нашли 27-летнего Егора Гузенко с аэрозольным пистолетом и рассказом о нападении на улице трех хулиганов.

Мужчине сковали руки наручниками и отвезли в 18 отдел полиции.



Там, как рассказал Гузенко «Фонтанке», его завели в помещение для содержания задержанных лиц и, не сняв наручники, заперли. После этого наряд ушел оформлять задержание в дежурную часть, а у Егора начали затекать руки. Так как на его крики никто не реагировал, то Гузенко стал бить ногами в стену. От его ударов она частично рассыпалась. После этого с мужчины, по его словам, наручники сняли и пообещали уголовное дело об «умышленной порче имущества».

