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В клетке от наручников затекли руки. В отделе полиции Петроградского района доставленный за стрельбу разломал стену

Ветерана войны в Донбассе задержали на Большом проспекте П.С. за стрельбу из аэрозольного пистолета

27-летний казак Егор Гузенко опять попал в полицию после сообщения о стрельбе. На этот раз он якобы отбивался от хулиганов. А в отделе полиции с боем снимал наручники, повредив часть стены.

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Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне около половины девятого вечера в полицию поступил звонок из цветочного магазина на Большом проспекте П. С. Сотрудница сообщала, что к ним пришел мужчина с пистолетом и попросил позвонить в 02.

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Наряд был в цветочном через три минуты. Там нашли 27-летнего Егора Гузенко с аэрозольным пистолетом и рассказом о нападении на улице трех хулиганов.

Мужчине сковали руки наручниками и отвезли в 18 отдел полиции.

Там, как рассказал Гузенко «Фонтанке», его завели в помещение для содержания задержанных лиц и, не сняв наручники, заперли. После этого наряд ушел оформлять задержание в дежурную часть, а у Егора начали затекать руки. Так как на его крики никто не реагировал, то Гузенко стал бить ногами в стену. От его ударов она частично рассыпалась. После этого с мужчины, по его словам, наручники сняли и пообещали уголовное дело об «умышленной порче имущества».

«Надо причаститься или к алтайским шаманам поехать», — комментирует свой второй за три месяца визит в полицию Гузенко. В конце июля его уже задерживали после стрельбы на Сенной. Тогда ветеран войны в Донбассе и потомственный казак, как он рассказывал «Фонтанке», утихомиривал разбушевавшегося неадекватного субъекта, который ругался матом, а потом толкнул сначала пожилого мужчину, а потом женщину с ребенком.

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Комментарии (18)

266230146
Вообще он бандит, а не ветеран. Донбасс никем не признан. Нечего им делать у нас в городе.
260559331
Идёшь наёмником - сразу с зп откладывай деньги ина психолога. Чтобы потом «хрень не творилась и не продолжалась»
Mafioza
Первому сообщить о нападении,даже если инициатором был ты-безусловно умный ход,но может уже пора взяться за ум(ну или хотя бы,за кого-то)и прекратить нарыватся на неприятности?
если он сам этого не понимает,то пусть друзья объяснят-популярно,которые в первый раз ему "помогли"
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