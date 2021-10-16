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Суточная госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге перевалила за 500. Доля свободных коек упала до 25%

В Смольном рассказали, сколько людей лежат с коронавирусом в больницах Петербурга

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За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 513 новых пациентов. Такие данные 16 октября содержатся в ежедневной «коронавирусной» справке Смольного. Для сравнения, накануне сообщалось о 493 госпитализированных. Выписано за сутки в Петербурге 451 пациент (днем ранее 442).

В стационарах остаются 6979 человек, из которых 631 — в реанимации, 299 подключён к аппарату ИВЛ. Всего в городе развёрнуто 9 482 специализированных коек, свободный коечный фонд на данный момент составляет 24,86%. На амбулаторном лечении находятся 34 654 петербуржца.

Первично привито в городе 1 611 724 человека (4 861 — за последние сутки), полностью цикл вакцинации закончили 1 776 083 жителей Петербурга, из которых за 24 часа — 9 305.

Ранее «Фонтанка» писала, что за сутки в Петербурге выявили 3088 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии ковидом заболели 660 тысяч человек. За сутки зафиксировано 67 ковидных смертей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Cveta
Все открытые койки должны работать, иначе для чего их открывали.
nuga
голословно все,врачебная тайна кто привитый заболел,а кого заразил привитый коллега,родственник.цифры в стате давно научились ставить коньюктурно,а саму стату по ваксерам заболевшим и умершим скрыли с июля кодом общим-короновирус.Поэтому опираемся на стату Израиля,закономерность одна.Вначале вакцинации,когда доля непривитых больше,то привитые в меньшинстве оказываются в реанимации с непривитыми,потом по мере роста вакцинации цифры ползут вверх 50-60% привитых,апофеозом всеобщей вакцинации соотношение привитых,которые упорно попадают в реанимацию90-95%,.Это цифры израильского врача ,
angel of death
ничё, у нас стадионы есть, и места в Заксе...
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