Суточная госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге перевалила за 500. Доля свободных коек упала до 25%

За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 513 новых пациентов. Такие данные 16 октября содержатся в ежедневной «коронавирусной» справке Смольного. Для сравнения, накануне сообщалось о 493 госпитализированных. Выписано за сутки в Петербурге 451 пациент (днем ранее 442).
В стационарах остаются 6979 человек, из которых 631 — в реанимации, 299 подключён к аппарату ИВЛ. Всего в городе развёрнуто 9 482 специализированных коек, свободный коечный фонд на данный момент составляет 24,86%. На амбулаторном лечении находятся 34 654 петербуржца.
Первично привито в городе 1 611 724 человека (4 861 — за последние сутки), полностью цикл вакцинации закончили 1 776 083 жителей Петербурга, из которых за 24 часа — 9 305.
Ранее «Фонтанка» писала, что за сутки в Петербурге выявили 3088 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии ковидом заболели 660 тысяч человек. За сутки зафиксировано 67 ковидных смертей.