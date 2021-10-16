Суточная госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге перевалила за 500. Доля свободных коек упала до 25%

За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 513 новых пациентов. Такие данные 16 октября содержатся в ежедневной «коронавирусной» справке Смольного. Для сравнения, накануне сообщалось о 493 госпитализированных. Выписано за сутки в Петербурге 451 пациент (днем ранее 442).

В стационарах остаются 6979 человек, из которых 631 — в реанимации, 299 подключён к аппарату ИВЛ. Всего в городе развёрнуто 9 482 специализированных коек, свободный коечный фонд на данный момент составляет 24,86%. На амбулаторном лечении находятся 34 654 петербуржца.