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Жена предпринимателя не нашла места у дома и припарковалась подальше. Больше машины не видели

У гендиректора строительной фирмы в Петербурге угнали лизинговый Tucson

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Гендиректора строительной фирмы лишили лизингового автомобиля в Петербурге. Машину пришлось оставить с краю проезжей части, поскольку у дома все места были заняты, а через несколько дней на месте ее уже не было.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 октября в полицию обратился 49-летний гендиректор одной из дорожно-строительных компаний и сообщил об угоне Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Автомобиль принадлежит лизинговой фирме, и заявитель пользуется ею по договору лизинга.

«Хёндэ» пропал с проезжей части Шуваловского проспекта. По словам мужчины, в 23:11 11 октября его супруга припарковала машину напротив дома 59 по Планерной улице, поскольку возле их дома места не оказалось, и затем улетела в Москву. Вечером 14 октября он решил подготовить автомобиль к приезду жены, но на месте парковки его не обнаружил.

По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, ранним утром 13 октября Tucson укатил по КАД, а вечером 14 октября засветился уже в Красном Селе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

lamer
Это правда, что в Узбекии угонщиков к стенке ставят, или это байка?
266314779
Ровно напротив Планерной 59, на Шуваловском проспекте находится платная стоянка. Там, наверное, мест не было, поэтому пришлось ставить просто у тротуара?
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