Жена предпринимателя не нашла места у дома и припарковалась подальше. Больше машины не видели

Гендиректора строительной фирмы лишили лизингового автомобиля в Петербурге. Машину пришлось оставить с краю проезжей части, поскольку у дома все места были заняты, а через несколько дней на месте ее уже не было.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 октября в полицию обратился 49-летний гендиректор одной из дорожно-строительных компаний и сообщил об угоне Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Автомобиль принадлежит лизинговой фирме, и заявитель пользуется ею по договору лизинга.

«Хёндэ» пропал с проезжей части Шуваловского проспекта. По словам мужчины, в 23:11 11 октября его супруга припарковала машину напротив дома 59 по Планерной улице, поскольку возле их дома места не оказалось, и затем улетела в Москву. Вечером 14 октября он решил подготовить автомобиль к приезду жены, но на месте парковки его не обнаружил.