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В Петербурге через год нашли уехавший от частной фирмы КАМАЗ

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Полиция Петербурга и Ленинградской области раскрыла угон годичной давности. Нашлись и подозреваемый, и пропавший грузовик.

Как стало известно «Фонтанке», в ноябре 2020 года с неохраняемой стоянки у дома 15 по проспекту Мельникова в Любани угнали самосвал КАМАЗ 2019 года выпуска, принадлежащий коммерческой фирме. В семь утра 13 октября 2021 года у дома 11 по Магнитогорской улице в Петербурге полицейские задержали подозреваемого, им оказался 27-летний житель Архангельской области, проживающий сейчас в Петербурге.

Похищенный грузовик нашли и вернули владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Полиция устанавливает соучастников и иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

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