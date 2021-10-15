В Петербурге через год нашли уехавший от частной фирмы КАМАЗ

Полиция Петербурга и Ленинградской области раскрыла угон годичной давности. Нашлись и подозреваемый, и пропавший грузовик.
Как стало известно «Фонтанке», в ноябре 2020 года с неохраняемой стоянки у дома 15 по проспекту Мельникова в Любани угнали самосвал КАМАЗ 2019 года выпуска, принадлежащий коммерческой фирме. В семь утра 13 октября 2021 года у дома 11 по Магнитогорской улице в Петербурге полицейские задержали подозреваемого, им оказался 27-летний житель Архангельской области, проживающий сейчас в Петербурге.
Похищенный грузовик нашли и вернули владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Полиция устанавливает соучастников и иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.