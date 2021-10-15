Пьяный гость Петербурга угнал арендную «Ладу» московской фирмы и подбил на ней «Мерседес»

Как сообщает 15 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днем 14 октября в полицию обратился сотрудник службы безопасности компании, занимающейся автоперевозками и предоставлением автомобилей в аренду. Мужчина сообщил, что между 23:50 13 октября и 2:20 14 октября от дома 13 по Большому Казачьему переулку был угнан автомобиль LADA Vesta 2020 года выпуска, принадлежащей столичной прокатной фирме.

Житель Свердловской области угнал в Петербурге автомобиль, принадлежащий московской фирме. Нашли его после ДТП с припаркованной машиной.

Полицейские машину нашли еще ночью — после ДТП у дома 1 по Можайской улице. Около 2:30 34-летний нетрезвый житель Свердловской области врезался на ней в припаркованный на обочине Mercedes 1999 года, принадлежащий 55-летней петербурженке.

«Ладу» после осмотра передали представителю собственника под сохранную расписку. По факту угона возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор.