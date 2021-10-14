Массовая авария в Ленсоветовском остановила Московское шоссе в обе стороны

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Оля, на Московском шоссе в поселке Ленсоветовский столкнулись четыре или пять автомобилей. На фото видно, что у одной из машин сильно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

Из-за ДТП Московское шоссе встало в пробке в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор из Петербурга тянется более 4 километров, в обратную сторону пробка короче — чуть более 1,5 километров, — но плотнее.

В вечерний час пик дороги Петербурга загружены на 7 баллов, что на 1 балл больше обычного. К 17 часам плотный затор собрался на проспекте Обуховской Обороны, в сторону центра магистраль оказалась забита на 8 баллов вместо обычных трех.