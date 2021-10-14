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Собчак о деле по ДТП: Благодаря работе наших органов, протоколы и показания гуляют по редакциям

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Ксения Собчак заявила о полном совпадении её показания об обстоятельствах ДТП и водителя «Мерседеса.

Как написала тел6еведущая в своем блоге в телеграм «Кровавая барыня» 14 ноября, прочитать то, что сказал в полиции Олег Цой, она смогла у коллег-журналистов.

«Очередной день - очередной фейк. Теперь про то, что показания Собчак и Цоя расходятся, поэтому будет очная ставка, поэтому ее повезут на место ДТП. Во-первых, благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов, протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах. Их можно сравнить - я вот сравнила и все описано как было, и у меня,и у него», - заявила Собчак.

Журналистка уверена, что все попытки обвините её в произошедшем бред. Но уверена, что когда это будет доказано, то СМИ устроят истерику, что «Ксении Собчак основа ничего не будет:

«Снова ничего не будет за что? За то, что попала в аварию? Интересно».

Смертельное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в котором находилась Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

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Комментарии (3)

sakorol
что бы не сделала Собчак в этой ситуации,все равно будет виноватой
angel of death
а зачем покидала место ДТП вместо того, чтобы помочь потерпевшим и дождаться правоохранительных органов?
SU LUX INN
а сама Собчак типа не использует Сливы в своей деятельности? но когда ее саму Это коснулась, то возмущения полон рот!
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