Собчак о деле по ДТП: Благодаря работе наших органов, протоколы и показания гуляют по редакциям

Ксения Собчак заявила о полном совпадении её показания об обстоятельствах ДТП и водителя «Мерседеса.



Как написала тел6еведущая в своем блоге в телеграм «Кровавая барыня» 14 ноября, прочитать то, что сказал в полиции Олег Цой, она смогла у коллег-журналистов.



«Очередной день - очередной фейк. Теперь про то, что показания Собчак и Цоя расходятся, поэтому будет очная ставка, поэтому ее повезут на место ДТП. Во-первых, благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов, протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах. Их можно сравнить - я вот сравнила и все описано как было, и у меня,и у него», - заявила Собчак.

