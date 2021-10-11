Ксению Собчак вызывают на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи. Водителя отправили под домашний арест

Водителю «Мерседеса», которого подозревают в смертельном ДТП в Сочи, предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое привело к гибели людей (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом 11 октября сообщили в ГУ МВД.



Мужчина отправлен под домашний арест. Кроме того, в полиции собираются опросить всех пассажиров «Мерседеса» — в том числе Ксению Собчак.



«В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля «Мерседес», — говорится в сообщении полиции.

