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Ксению Собчак вызывают на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи. Водителя отправили под домашний арест

По делу о смертельной аварии в Сочи допросят Ксению Собчак

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Водителю «Мерседеса», которого подозревают в смертельном ДТП в Сочи, предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое привело к гибели людей (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом 11 октября сообщили в ГУ МВД.

Мужчина отправлен под домашний арест. Кроме того, в полиции собираются опросить всех пассажиров «Мерседеса» — в том числе Ксению Собчак.

«В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля «Мерседес», — говорится в сообщении полиции.

Ранее Ксения Собчак заявила, что окажет помощь семьям жертв и пострадавшим в ДТП.

Авария с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, произошла вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в салоне которого находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». На месте погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину. Возбуждено уголовное дело. Сама Ксения Собчак рассказала, что после столкновения потеряла сознание, а придя в себя, решила поехать домой к сыну.

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Комментарии (11)

266331903
Лошидиную морду надо посадить водила тут ни причём ему некуда торопиться
graft
За рулём был мужик какой-то, а виновата лошадь, которую просто перевозили. Парадокс.
266331855
Если бы был господь то он забрал бы к себе набившую оскомину собчак ан нет пострадали невинные души .
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