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ДТП с участием Собчак сорвало семейный праздник. Пострадавшей удалили селезёнку

Собчак рассказала о состоянии женщины, пострадавшей в ДТП под Сочи

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Ксения Собчак рассказала о состоянии женщины, пострадавшей в ДТП под Сочи, и назвала её имя. Женщину спасают врачи. Через три дня у её ребёнка день рождения.

«По состоянию — оно тяжёлое, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. Но она, слава богу, жива», — пишет Собчак в своём телеграм-канале 11 октября. Она обещает, что вместе с супругом пострадавшей решит вопрос о её дальнейшем лечении в Москве и найдёт врачей. «У Оксаны есть маленький ребёнок, у него день рождения в четверг», — добавляет Собчак.

Она отметила, что муж Оксаны не имеет к ней претензий, и опровергла информацию о том, что после ДТП якобы улетела из России (сообщения об этом, подкреплённые видео, появлялись в разных телеграм-каналах). «Я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит», мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), — рассказала телеведущая. — <...> Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой <...> дошла до другой машины и уехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями».

Ксения Собчак также добавила, что ищет родных погибшей Екатерины. К ней обратилась подруга женщины, но контактов её семьи не оставила, «поэтому мы делаем это [ищем их] самостоятельно». Кроме того, удалось связаться с отцом ещё одного пострадавшего.

«Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы — так уж случилось — остались живы», — обещает Собчак.

Авария с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, произошла вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в салоне которого находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». На месте погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину. Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили. Сама Ксения Собчак рассказала, что после столкновения потеряла сознание, а придя в себя, решила поехать домой к сыну.

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Комментарии (13)

wolfang
Для обычной пассажирки это было бы щаурядеое поведение. Ну не выказала высоких моральных качеств, ну свалила по-тихому до приезда полиции... Но для медийного лица с претензиями на обладание истиной, нравоучительством и поползновениями в политику - так себе поведение...
Anatoly_spb
Идешь в туалет - поднимай стульчак!
Идешь голосовать - голосуй за Собчак! (С)
07A
Да она святая, отстаньте от нее! Знаем кто пытается задушить голос свободы, но правда найдет дорогу устами Ксении! ДТП подстроено, ее хотели убить, дорожное покрытие было смазано "Новичком"! Это не Барков, это другое!!!
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