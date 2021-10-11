ДТП с участием Собчак сорвало семейный праздник. Пострадавшей удалили селезёнку

Ксения Собчак рассказала о состоянии женщины, пострадавшей в ДТП под Сочи, и назвала её имя. Женщину спасают врачи. Через три дня у её ребёнка день рождения.

«По состоянию — оно тяжёлое, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. Но она, слава богу, жива», — пишет Собчак в своём телеграм-канале 11 октября. Она обещает, что вместе с супругом пострадавшей решит вопрос о её дальнейшем лечении в Москве и найдёт врачей. «У Оксаны есть маленький ребёнок, у него день рождения в четверг», — добавляет Собчак.



Она отметила, что муж Оксаны не имеет к ней претензий, и опровергла информацию о том, что после ДТП якобы улетела из России (сообщения об этом, подкреплённые видео, появлялись в разных телеграм-каналах). «Я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит», мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), — рассказала телеведущая. — <...> Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой <...> дошла до другой машины и уехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями».

Ксения Собчак также добавила, что ищет родных погибшей Екатерины. К ней обратилась подруга женщины, но контактов её семьи не оставила, «поэтому мы делаем это [ищем их] самостоятельно». Кроме того, удалось связаться с отцом ещё одного пострадавшего.

