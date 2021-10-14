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Горячий заказ. Два человека пострадали, пытаясь потушить «копейку» у «Макавто» на МКАД

Двое получили ожоги при попытке потушить «Жигули» у ресторана на МКАД

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Два человека получили ожоги в результате возгорания автомобиля в Москве. Вазовская классика вспыхнула у ресторана быстрого питания на МКАД.

Как сообщает 14 октября ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на стоянке у ресторана, расположенного рядом с МКАД, загорелся автомобиль ВАЗ-2101. Сначала был слышен хлопок, а затем огонь охватил всю машину. По данным агентства городских новостей «Москва», пожар произошел перед «Макавто» недалеко от от Ближних Прудищ.

В результате машина сгорела полностью. Пострадали два человека, которые пытались потушить ее самостоятельно. Они получили ожоги рук и лица второй степени.

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