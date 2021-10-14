Горячий заказ. Два человека пострадали, пытаясь потушить «копейку» у «Макавто» на МКАД

Два человека получили ожоги в результате возгорания автомобиля в Москве. Вазовская классика вспыхнула у ресторана быстрого питания на МКАД.
Как сообщает 14 октября ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на стоянке у ресторана, расположенного рядом с МКАД, загорелся автомобиль ВАЗ-2101. Сначала был слышен хлопок, а затем огонь охватил всю машину. По данным агентства городских новостей «Москва», пожар произошел перед «Макавто» недалеко от от Ближних Прудищ.
В результате машина сгорела полностью. Пострадали два человека, которые пытались потушить ее самостоятельно. Они получили ожоги рук и лица второй степени.