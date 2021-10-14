Житель Тихвина угнал у женщины новую «Гранту» и разбил ее о дерево

Сосед по микрорайону оставил жительницу Тихвина без нового автомобиля. Машину нашли еще до того, как хозяйка заявила в полицию: она попала в ДТП.
Как стало известно «Фонтанке», 13 октября в 14:16 по телефону «112» поступило сообщение о ДТП у дома 17 в 1-м микрорайоне Тихвина. Автомобиль LADA Granta врезался там в дерево. Спустя час с заявлением в полицию Тихвинского района Ленобласти обратилась хозяйка «Лады» — 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее автомобиль 2021 года выпуска был похищен неизвестным.
Через шесть минут правоохранители задержали неподалеку от места ДТП подозреваемого — 42-летнего тихвинца. Мужчину доставили в дежурную часть, где на него составили протоколы по статье 12.27, часть 2, КоАП РФ (оставление места ДТП), статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и статье 12.8, часть 3, КоАП РФ (управление автомобилем водителем в пьяном виде и не имеющим прав). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.