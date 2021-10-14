В Стрельне на «зебре» сбили старшеклассницу, на Петергофском шоссе — подростка на велосипеде

Двое подростков пострадали под колесами автомобилей в Петербурге 13 октября. В Петродворцовом районе сбили девушку-пешехода, а в Красносельском — парня на велосипеде. Оба наезда произошли на пешеходных переходах.



Как сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 16:20 среды у дома 43 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне 78-летний пенсионер на автомобиле Nissan Note сбил 17-летнюю девушку. Одиннадцатиклассница переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.