FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Стрельне на «зебре» сбили старшеклассницу, на Петергофском шоссе — подростка на велосипеде

Двое подростков за полдня пострадали в ДТП в Петербурге

0
Печать

Двое подростков пострадали под колесами автомобилей в Петербурге 13 октября. В Петродворцовом районе сбили девушку-пешехода, а в Красносельском — парня на велосипеде. Оба наезда произошли на пешеходных переходах.

Как сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 16:20 среды у дома 43 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне 78-летний пенсионер на автомобиле Nissan Note сбил 17-летнюю девушку. Одиннадцатиклассница переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Около 20:40 на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа 25-летний петербуржец на личном BMW 525 сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 16-летнего гражданина Киргизии. Предположительно, парень пересекал дорогу на велосипеде на красный свет. В результате подросток получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

По обоим ДТП полиция проводит проверки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний