Пенсионеру из Киришей предложили вернуть угнанную «Хонду», потому что заказчик от нее отказался

Необычная история с угоном произошла 8–11 октября в Киришском районе Ленобласти. Похищенная у пенсионера машина оказалась никому не нужна, и ее решили вернуть. Правда, не за бесплатно.



Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 11 октября в полицию Киришского района обратился 74-летний житель Киришей. Пенсионер рассказал, что 8 октября у него похитили автомобиль Honda 2018 года выпуска. Позднее ему позвонили с неизвестного номера и спросили, не угоняли ли у него указанную машину, а когда тот ответил утвердительно, неизвестный сообщил, что «Хонда» находится в «отстойнике», и поскольку заказчик, которому была нужна такая машина, от нее отказался, он готов назвать ее местонахождение за денежное вознаграждение.