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Пенсионеру из Киришей предложили вернуть угнанную «Хонду», потому что заказчик от нее отказался

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Необычная история с угоном произошла 8–11 октября в Киришском районе Ленобласти. Похищенная у пенсионера машина оказалась никому не нужна, и ее решили вернуть. Правда, не за бесплатно.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 11 октября в полицию Киришского района обратился 74-летний житель Киришей. Пенсионер рассказал, что 8 октября у него похитили автомобиль Honda 2018 года выпуска. Позднее ему позвонили с неизвестного номера и спросили, не угоняли ли у него указанную машину, а когда тот ответил утвердительно, неизвестный сообщил, что «Хонда» находится в «отстойнике», и поскольку заказчик, которому была нужна такая машина, от нее отказался, он готов назвать ее местонахождение за денежное вознаграждение.

Свой автомобиль пенсионер нашел в одном из боксов в гаражном массиве вблизи проспекта Героев в Киришах.

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Комментарии (2)

07A
Лет 25 слышу одно и тоже: "Ну сейчас начнется!", "нет, вот сейчас точно, вангую".
265863625
Ничего необычного, пик волны угонов под выкуп за полстоимости авто был в конце 90х до начала 00х. Наверное *спецы" повыходили и принялись за старое, плюс повлиял кризис и общее снижение доходов. Вангую, что это только начало, дальше будет веселее.
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