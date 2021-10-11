Комитет по природопользованию Петербурга может возглавить Александр Герман

Губернатор Александр Беглов направил министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову на согласование кандидатуру Александра Германа на должность председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Смольного.



В настоящее время чиновник занимает пост заместителя председателя комитета имущественных отношений.



Пост главы комитета по природопользованию был вакантным с лета 2021 года, когда его руководитель Денис Беляев перешел в администрацию Адмиралтейского района.

