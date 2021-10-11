Комитет по природопользованию Петербурга может возглавить Александр Герман

Губернатор Александр Беглов направил министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову на согласование кандидатуру Александра Германа на должность председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Смольного.
В настоящее время чиновник занимает пост заместителя председателя комитета имущественных отношений.
Пост главы комитета по природопользованию был вакантным с лета 2021 года, когда его руководитель Денис Беляев перешел в администрацию Адмиралтейского района.
Александр Герман родился в 1969 году в Ленинграде. С 1991 по 2004 год работал на различных должностях в правоохранительных органах Петербурга. С 2004 по 2014 год занимал должность директора СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», с 2014 по август 2016-го работал первым заместителем председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. С 2016 года занимал пост замглавы КИО, курировал вопросы приватизации и управление по работе с государственными предприятиями и учреждениями.