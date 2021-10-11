Бдительные соседи заметили, как у водителя на Камышинской угоняют машину

Водителя-экспедитора лишили автомобиля в Петербурге. Незадолго до этого он потерял ключи от машины. Об угоне ему сообщили соседи.



Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, воскресным вечером в полицию Красногвардейского района обратился 31-летний житель Петербурга, работающий водителем-экспедитором в частной фирме. Мужчина рассказал, что соседи увидели, как за домом 18 по Камышинской улице кто-то похитил его вишневую Daewoo Nexia 2006 года выпуска.

Последний раз автомобиль видели между девятью часами вечера 1 октября и пятью часами вечера 9 октября, а в половине третьего ночи 10 октября жена брата заявителя видела, что машина была заведена. При этом ключи от «Дэу» мужчина потерял две недели назад.