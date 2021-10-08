Как сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 7 октября в 18:45 на 115-м километре автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг в Выборгском районе Ленобласти. На неосвещенном участке дороги вне населенного пункта мужчина на KIA Sorento при выполнении обгона сбил встречного велосипедиста. После этого автомобиль снес дорожный знак и вылетел в кювет.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с участием машины таможенника. Под колесами автомобиля на темной дороге погиб велосипедист.

В результате велосипедист, 39-летний житель Выборга, от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным 47news, автомобиль принадлежит 55-летнему начальнику одного из отделений Выборгской таможни. Со слов подчиненных, с 8 октября мужчина находится на больничном. Известно, что в 2021 году он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз — за превышение скорости.

Всего за минувшие сутки, по данным УГИБДД, в Ленинградской области произошло 71 ДТП, из которых было два серьезных. Один человек в них получил травмы и один погиб. В Петербурге за 7 октября случилось 373 дорожные аварии, в 18 из которых были пострадавшие. Травмы получили 18 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб.