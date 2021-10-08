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Водителям приготовиться. Биржевой мост закрывается на ремонт, проезд по набережным уже начали ограничивать

В Петербурге ограничивают движение по набережным перед закрытием Биржевого моста

На Васильевском острове Петербурга уже начались первые ограничения движения, связанные с ремонтом Биржевого моста. Пока что — у соседнего Тучкова.

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До 8 часов утра 8 октября ограничен проезд по набережной Макарова у Тучкова моста. Днем движение там будет свободным, а вечером ограничения снова вернут, и продлятся они с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября. С 9 октября для транспорта и пешеходов закроют Биржевой мост, и его трафик на себя должен будет принять Тучков мост. Весь общественный транспорт перенаправят по нему, закрывать маршруты не будут.

Одновременно с закрытием Биржевого моста с 06:00 9 октября будет ограничено движение транспорта по Мытнинской набережной у Биржевого, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы. Снимут эти ограничения только 29 сентября 2022 года.

А сам Биржевой мост откроют в ноябре 2022-го, хотя ремонтные работы на нем продолжатся до весны 2023 года.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делат.ь- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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