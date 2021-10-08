Водителям приготовиться. Биржевой мост закрывается на ремонт, проезд по набережным уже начали ограничивать

До 8 часов утра 8 октября ограничен проезд по набережной Макарова у Тучкова моста. Днем движение там будет свободным, а вечером ограничения снова вернут, и продлятся они с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября. С 9 октября для транспорта и пешеходов закроют Биржевой мост, и его трафик на себя должен будет принять Тучков мост. Весь общественный транспорт перенаправят по нему, закрывать маршруты не будут.



Одновременно с закрытием Биржевого моста с 06:00 9 октября будет ограничено движение транспорта по Мытнинской набережной у Биржевого, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы. Снимут эти ограничения только 29 сентября 2022 года.