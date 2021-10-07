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Из-за проблем с зоной.club в Интернете перестали открываться более 1 млн сайтов

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Сайты на доменах, оканчивающихся на.club, перестали открываться. Об этом начали сообщать пользователи таких интернет-страниц 7 октября в социальной сети Twitter.

По данным сервиса Namestat, с момента введения зоны.club в действие в 2014 году в ней появилось более миллиона доменов, каждый из которых испытывает проблемы.

«Мы испытываем проблемы с подключением к реестру доменов.club. Следовательно, информация DNS, касающаяся этих доменов, не может быть запрошена. Мы связались с соответствующим реестром более высокого уровня и обновим сообщение о статусе, как только получим дополнительную информацию о проблеме», — гласит запись на странице поддержки регистратора доменов Namecheap. По сведениям хостинг-компании Kinsta, проблема может затрагивать весь мир.

«Фонтанка» писала, что Facebook, WhatsApp и Instagram «прилегли» на несколько часов. Позже в Facebook заявили, что основная причина сбоя заключалась в «неправильном изменении конфигурации» со стороны компании.

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