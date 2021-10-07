Из-за проблем с зоной.club в Интернете перестали открываться более 1 млн сайтов

Сайты на доменах, оканчивающихся на.club, перестали открываться. Об этом начали сообщать пользователи таких интернет-страниц 7 октября в социальной сети Twitter.



По данным сервиса Namestat, с момента введения зоны.club в действие в 2014 году в ней появилось более миллиона доменов, каждый из которых испытывает проблемы.

«Мы испытываем проблемы с подключением к реестру доменов.club. Следовательно, информация DNS, касающаяся этих доменов, не может быть запрошена. Мы связались с соответствующим реестром более высокого уровня и обновим сообщение о статусе, как только получим дополнительную информацию о проблеме», — гласит запись на странице поддержки регистратора доменов Namecheap. По сведениям хостинг-компании Kinsta, проблема может затрагивать весь мир.