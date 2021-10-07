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Руководителя фирмы из Петербурга лишили «Жигулей» двое с богатым прошлым

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Петербуржец припарковал свои «Жигули» в Рощино, а искать из пришлось уже полиции. К вечеру задержали подозреваемых, у них это оказалась не первая кража.

Как сообщает 7 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 6 октября около 14 часов в полицию Выборгского района Ленобласти поступило заявление от 42-летнего петербуржца, директора по развитию в одной из частных фирм. Мужчина рассказал, что в период с 7:30 4 октября до 8:44 6 октября от дома 4 по Привокзальной улицы в Рощино кто-то похитил его красный ВАЗ-2105 2006 года выпуска. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские изъяли с места угона биоматериалы и маску. А в восемь вечера у дома 4 по Лесному переулку в поселке Цвелодубово задержали подозреваемых в угоне: местных жителей 32 и 35 лет. Оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи и угоны. А к ночи, в 23:15, нашли и «Жигули». Сотрудники ДПС обнаружили ее после ДТП в ста метрах от места пропажи.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

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