Руководителя фирмы из Петербурга лишили «Жигулей» двое с богатым прошлым

Петербуржец припарковал свои «Жигули» в Рощино, а искать из пришлось уже полиции. К вечеру задержали подозреваемых, у них это оказалась не первая кража.



Как сообщает 7 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 6 октября около 14 часов в полицию Выборгского района Ленобласти поступило заявление от 42-летнего петербуржца, директора по развитию в одной из частных фирм. Мужчина рассказал, что в период с 7:30 4 октября до 8:44 6 октября от дома 4 по Привокзальной улицы в Рощино кто-то похитил его красный ВАЗ-2105 2006 года выпуска. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей.