FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Женский форум неделю не даст парковаться на центральных улицах Петербурга

9
Печать

В октябре в Петербурге состоится Третий Евразийский женский форум. В связи с его проведением в центре города на неделю запретят парковать машины на ряде улиц.

Как сообщает 6 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, временный запрет остановки транспорта будет введен на нескольких участках улично-дорожной сети города.

С 00:00 9 октября до 24:00 16 октября запретят парковку:

  • на 9-й Советской улице у дома 3;
  • на 6-й Советской улице вдоль дома 13;
  • на Стремянной улице от дома 12 до дома 6;
  • на участках Вознесенского проспекта у дома 6 по Вознесенскому, дома 39 по Большой Морской улице и от дома 39б по Большой Морской до дома 24 по Малой Морской улице;
  • на Адмиралтейском проспекте вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • на улице Восстания от Кирочной улицы до Манежного переулка;
  • на Галерной улице у дома 15;
  • на Лиговскои проспекте от Лиговского переулка до дома 61;
  • на Литейном проспекте у дома 5/19;
  • на Малой Морской улице у дома 12 и вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту;
  • на улице Маяковского у дома 3;
  • на Михайловской улице у дома 1/7;
  • на набережной Мойки от дома 24 до дома 22 и у дома 99;
  • на Невском проспекте от Суворовского проспекта до площади Восстания;
  • в переулке Антоненко у дома 2;
  • на Амбарной улице у дома 2 по площади Александра Невского;
  • на Почтамтской улице у дома 4;
  • на проспекте Римского-Корсакова у дома 5–7;
  • на набережной Крюкова канала у дома 62 по Садовой улице;
  • в Никольском переулке вдоль дома 1;
  • на улице Чайковского от дома 17 до дома 19;
  • в боковом проезде Лафонской улицы у дома 6.

С 00:00 10 октября до 24:00 16 октября:

  • в Водопроводном переулке;
  • в Минском переулке;
  • на улице Союза Печатников;
  • на Потемкинской улице;
  • на улице Декабристов от улицы Глинки до Фонарного переулка.

С 00:00 12 октября до 24:00 16 октября:

  • на Владимирской площади у дома 19 по Владимирскому проспекту;
  • на Владимирском проспекте от дома 2 до Невского проспекта;
  • на Гончарной улице у дома 4;
  • на площади Растрелли;
  • на Таврической улице.

С 00:00 13 октября до 24:00 16 октября:

  • на Театральной площади у дома 1;
  • на Шпалерной улице от Таврической улицы до Водопроводного переулка и от Ставропольской улицы до бокового проезда вдоль Лафонской улицы.

Евразийский женский форум регулярно проводится с 2015 года. Организаторами выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ. В этом году форум пройдет в третий раз и состоится в Петербурге 13–15 октября. Его тема — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Организаторы подчеркивают, что форум будет проводиться при строгом соблюдении противокоронавирусных мер.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

А13579
"Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом и отменила все массовые мероприятия в стране". А в какой это было стране???
SU LUX INN
лучше бы Провели форум "Женщины: умение парковаться в Центре города"
vvivanov
мало форумов и перекрытий. закройте вообще город для бесконечных сборищ и выгоните жителей на 101-й км.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний