Женский форум неделю не даст парковаться на центральных улицах Петербурга

В октябре в Петербурге состоится Третий Евразийский женский форум. В связи с его проведением в центре города на неделю запретят парковать машины на ряде улиц.



Как сообщает 6 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, временный запрет остановки транспорта будет введен на нескольких участках улично-дорожной сети города.

С 00:00 9 октября до 24:00 16 октября запретят парковку: