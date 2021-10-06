Женский форум неделю не даст парковаться на центральных улицах Петербурга

В октябре в Петербурге состоится Третий Евразийский женский форум. В связи с его проведением в центре города на неделю запретят парковать машины на ряде улиц.
Как сообщает 6 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, временный запрет остановки транспорта будет введен на нескольких участках улично-дорожной сети города.
С 00:00 9 октября до 24:00 16 октября запретят парковку:
- на 9-й Советской улице у дома 3;
- на 6-й Советской улице вдоль дома 13;
- на Стремянной улице от дома 12 до дома 6;
- на участках Вознесенского проспекта у дома 6 по Вознесенскому, дома 39 по Большой Морской улице и от дома 39б по Большой Морской до дома 24 по Малой Морской улице;
- на Адмиралтейском проспекте вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- на улице Восстания от Кирочной улицы до Манежного переулка;
- на Галерной улице у дома 15;
- на Лиговскои проспекте от Лиговского переулка до дома 61;
- на Литейном проспекте у дома 5/19;
- на Малой Морской улице у дома 12 и вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту;
- на улице Маяковского у дома 3;
- на Михайловской улице у дома 1/7;
- на набережной Мойки от дома 24 до дома 22 и у дома 99;
- на Невском проспекте от Суворовского проспекта до площади Восстания;
- в переулке Антоненко у дома 2;
- на Амбарной улице у дома 2 по площади Александра Невского;
- на Почтамтской улице у дома 4;
- на проспекте Римского-Корсакова у дома 5–7;
- на набережной Крюкова канала у дома 62 по Садовой улице;
- в Никольском переулке вдоль дома 1;
- на улице Чайковского от дома 17 до дома 19;
- в боковом проезде Лафонской улицы у дома 6.
С 00:00 10 октября до 24:00 16 октября:
- в Водопроводном переулке;
- в Минском переулке;
- на улице Союза Печатников;
- на Потемкинской улице;
- на улице Декабристов от улицы Глинки до Фонарного переулка.
С 00:00 12 октября до 24:00 16 октября:
- на Владимирской площади у дома 19 по Владимирскому проспекту;
- на Владимирском проспекте от дома 2 до Невского проспекта;
- на Гончарной улице у дома 4;
- на площади Растрелли;
- на Таврической улице.
С 00:00 13 октября до 24:00 16 октября:
- на Театральной площади у дома 1;
- на Шпалерной улице от Таврической улицы до Водопроводного переулка и от Ставропольской улицы до бокового проезда вдоль Лафонской улицы.
Евразийский женский форум регулярно проводится с 2015 года. Организаторами выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ. В этом году форум пройдет в третий раз и состоится в Петербурге 13–15 октября. Его тема — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Организаторы подчеркивают, что форум будет проводиться при строгом соблюдении противокоронавирусных мер.