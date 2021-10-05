Треть всех электрокаров в России приходится на три региона. Петербург не вошел даже в пятерку

Аналитики подсчитали количество электромобилей в России на середину 2021 года. Оказалось, что примерно треть из них находятся в трех регионах, и возглавляет этот список совсем не Москва. Петербург же и вовсе оказался в хвосте первой десятки.



Как сообщает 5 октября аналитическое агентство «Автостат», количество легковых электрических автомобилей в российском автопарке на середину этого года составило 12 290 машин. Это даже меньше 0,03% от общего количества легковушек в стране. Больше всего их зарегистрировано в Приморском крае — 1572, то есть примерно каждый восьмой электромобиль в России. В основном это связано со ввозом электрокаров из Японии: почти все они — праворульные Nissan Leaf.