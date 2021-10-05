Треть всех электрокаров в России приходится на три региона. Петербург не вошел даже в пятерку

Аналитики подсчитали количество электромобилей в России на середину 2021 года. Оказалось, что примерно треть из них находятся в трех регионах, и возглавляет этот список совсем не Москва. Петербург же и вовсе оказался в хвосте первой десятки.
Как сообщает 5 октября аналитическое агентство «Автостат», количество легковых электрических автомобилей в российском автопарке на середину этого года составило 12 290 машин. Это даже меньше 0,03% от общего количества легковушек в стране. Больше всего их зарегистрировано в Приморском крае — 1572, то есть примерно каждый восьмой электромобиль в России. В основном это связано со ввозом электрокаров из Японии: почти все они — праворульные Nissan Leaf.
Вторым регионом по объему парка электрокаров оказалась Иркутская область, на которую пришлась 1381 такая машина. Москва с небольшим отставанием расположилась на третьем месте: в столице зарегистрировано 1360 электромобилей. На все три перечисленных региона в общей сложности приходятся 35% общероссийского парка электрических машин, и только в них количество электрокаров превысило 1 тысячу.
Четвертое место в рейтинге занимает Хабаровский край, где насчитывается 812 электромобилей. Далее идут Краснодарский край (596 машин), Подмосковье (521 штука) и Новосибирская область (516 электрокаров). Петербург занимает в этом списке только восьмое место с парком на 417 электромобилей. Следом идут Амурская область (393 машины) и Красноярский край (377 машин). В остальных регионах число электромобилей не достигает и 250 штук, а общая их доля — менее 2%.