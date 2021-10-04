Мужчина взял «Лексус» клиентки и вместо ремонта разбил его в ДТП в Ленобласти

Два угнанных автомобиля нашли в кюветах Ленобласти за минувшие выходные, 2–3 октября. Одного водителя задержали позже, а другого прямо на месте ДТП — мужчина был пьян.



Как сообщает 4 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:19 3 октября в полицию Всеволожского района поступила информация о ДТП на выезде из поселка Корнево. Приехавшие на место сотрудники обнаружили в кювете белый Lexus RX 300 2019 года выпуска, принадлежащий 49-летней жительнице Кудрово.

Спустя несколько часов хозяйка машины обратилась в полицию с заявлением об угоне. Женщина рассказала, что 2 октября у дома 24 по Шпалерной улице в Корнево передала свой «Лексус» 39-летнему мужчине для проведения ремонтных работ. На следующий день несостоявшегося ремонтника задержали по указанному адресу. Им оказался неработающий местный житель. По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).