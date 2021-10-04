Мужчина взял «Лексус» клиентки и вместо ремонта разбил его в ДТП в Ленобласти

Два угнанных автомобиля нашли в кюветах Ленобласти за минувшие выходные, 2–3 октября. Одного водителя задержали позже, а другого прямо на месте ДТП — мужчина был пьян.
Как сообщает 4 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:19 3 октября в полицию Всеволожского района поступила информация о ДТП на выезде из поселка Корнево. Приехавшие на место сотрудники обнаружили в кювете белый Lexus RX 300 2019 года выпуска, принадлежащий 49-летней жительнице Кудрово.
Спустя несколько часов хозяйка машины обратилась в полицию с заявлением об угоне. Женщина рассказала, что 2 октября у дома 24 по Шпалерной улице в Корнево передала свой «Лексус» 39-летнему мужчине для проведения ремонтных работ. На следующий день несостоявшегося ремонтника задержали по указанному адресу. Им оказался неработающий местный житель. По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Еще один похищенный автомобиль нашелся в Киришском районе Ленобласти. В 23:22 2 октября в полицию поступило сообщение о том, что на 20-м километре автодороги Кириши — Будогощь в кювете находится белый «Рено» с пьяным водителем. В 0:05 3 октября прибывшие на место сотрудники ГИБДД оформили ДТП и задержали нетрезвого 33-летнего жителя Киришей. А пару часов спустя в полицию с заявлением обратился 52-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал, что между 17 часами 1 октября и 23:53 2 октября от дома 9А по Волхонскому шоссе в Киришах пропал его грузовой микроавтобус Renault Master стоимостью 750 000 рублей.
Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции и составили на него протокол за «пьяную езду» по