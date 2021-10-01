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У петербуржца угнали только купленные «Жигули». Подозревают молодую женщину

Молодую жительницу Пушкина задержали по подозрению в угоне «Жигулей»

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Петербургские полицейские задержали подозреваемую в угоне автомобиля в августе 2021 года. Свежекупленные «Жигули» не пробыли у нового хозяина и двух недель.

Как сообщает 1 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 16 августа с заявлением об угоне в полицию обратился 32-летний петербуржец. Между десятью утра и двумя часами дня 16 августа у него похитили ВАЗ-2105, который мужчина купил только 5 августа и еще даже не поставил на учет. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Около часа дня 30 сентября у дома 6 по Ахматовской улице в Пушкине по подозрению в совершении угона полицейские задержали 28-летнюю местную жительницу. С нее взяли подписку о невыезде. «Жигули» нашли и поместили на специальную стоянку.

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Комментарии (1)

hal9000
а почему он не поставил на учет??..уже времени сколько прошло..видимо угон изначально и был раз на учет не ставил..а ДКП скорее всего поддельное..
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