У петербуржца угнали только купленные «Жигули». Подозревают молодую женщину

Петербургские полицейские задержали подозреваемую в угоне автомобиля в августе 2021 года. Свежекупленные «Жигули» не пробыли у нового хозяина и двух недель.



Как сообщает 1 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 16 августа с заявлением об угоне в полицию обратился 32-летний петербуржец. Между десятью утра и двумя часами дня 16 августа у него похитили ВАЗ-2105, который мужчина купил только 5 августа и еще даже не поставил на учет. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).