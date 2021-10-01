За поджог «Жигулей» пенсионерки в Колпино задержали опасного соседа

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Колпинском районе ночью 29 сентября. Он оказался соседом пожилой хозяйки машины.
Как сообщает 1 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в четыре часа дня 30 сентября у дома 32 по бульвару Трудящихся в Колпино сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину. Его подозревают в поджоге автомобиля ВАЗ-2107, принадлежащего 73-летней местной жительнице. Машина сгорела ночью 29 сентября у дома 48 по Заводскому проспекту, от огня также пострадал стоявший рядом Hyundai. Отсмотрев видео с ближайшей камеры наблюдения, полицейские установили, что причиной пожара стал поджог: на записи было видно, как к «Жигулям» подошел мужчина, и затем те загорелись.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ущерб составил 30 тысяч рублей. Как стало известно «Фонтанке», задержанный мужчина проживает в одном доме с хозяйкой машины. В 2020 году он был приговорен к обязательным работам по статье 119, части 1, УК РФ (угроза убийством или тяжкими телесными), а в 2021 году проходил по делу о краже.