Голикова: Наступает сложный период в борьбе с пандемией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сложном периоде в борьбе с пандемией COVID-19.



«Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости», — цитирует 30 сентября заявление Голиковой РИА Новости.



Вице-премьер обратилась к членам совета по вопросам попечительства в социальной сфере и призвала «быть аккуратными» и «соблюдать все ограничительные меры».



В Кремле сегодня также обратили внимание на рост заболевших. Пресс-секретарь президента заявил, что регионам придется реагировать на происходящее. Глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что вакцина остается «надежной защитой», а также назвал Петербург среди регионов, где вакцинация идет хорошо.

