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Голикова: Наступает сложный период в борьбе с пандемией

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сложном периоде в борьбе с пандемией COVID-19.

«Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости», — цитирует 30 сентября заявление Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер обратилась к членам совета по вопросам попечительства в социальной сфере и призвала «быть аккуратными» и «соблюдать все ограничительные меры».

В Кремле сегодня также обратили внимание на рост заболевших. Пресс-секретарь президента заявил, что регионам придется реагировать на происходящее. Глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что вакцина остается «надежной защитой», а также назвал Петербург среди регионов, где вакцинация идет хорошо.

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Комментарии (4)

Danik
Что опять!?
Я думаю, что всё могут исправить какие-нибудь выборы!
Например, президента или премьер-министра!
Цифры сразу упадут до смешного уровня!
Sonata
"Суровые годы уходят в борьбе за здоровье страны. За ними другие приходят, они будут тоже трудны" (по мотивам Булгакова)
kоt-obormot
Значит надо срочно увеличить арбидольные мощности.
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