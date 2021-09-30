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Минздрав: Петербург среди регионов, где вакцинация идет хорошо

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Министр здравоохранения РФ рассказал о темпах вакцинации в стране.

«Также хорошо идет вакцинация <...> в Санкт-Петербурге», — заявил 30 сентября Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с пандемией.

По его словам, самые высокие темпы вакцинации наблюдаются в Пензенской области. Неплохие показатели на Чукотке, в Брянской области, Курске, Мурманской области, Мордовии и в Башкортостане.

Министр уверен, вакцина остается «надежной защитой». В России от коронавируса привились более 49 миллионов человек. В субъектах РФ создан запас препаратов более чем на 2 месяца.

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Комментарии (5)

Lotar
В пятимиллионном городе в сутки вакцинируются 3 тысячи человек, но "вакцинация идет хорошо". Клоун
lenaF
Регион, где вакцинация идет (относительно) хорошо по сравнению с другими регионами, в России один — Белгородская область. Заслуги центральных органов власти в этом нет никакой, кстати говоря.
пазузу
"— А ты что, и впрямь думаешь, что он долетит?
— До Луны — конечно!
— Её даже не видно.
— Когда видно, так и дурак долетит. Барон любит, чтоб было потруднее."
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