Минздрав: Петербург среди регионов, где вакцинация идет хорошо

Министр здравоохранения РФ рассказал о темпах вакцинации в стране.



«Также хорошо идет вакцинация <...> в Санкт-Петербурге», — заявил 30 сентября Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с пандемией.



По его словам, самые высокие темпы вакцинации наблюдаются в Пензенской области. Неплохие показатели на Чукотке, в Брянской области, Курске, Мурманской области, Мордовии и в Башкортостане.



Министр уверен, вакцина остается «надежной защитой». В России от коронавируса привились более 49 миллионов человек. В субъектах РФ создан запас препаратов более чем на 2 месяца.

