Страшное ДТП унесло шесть жизней в штате Мегхалая в Индии. Ночной автобус с двумя десятками пассажиров в салоне слетел с моста в реку.
Как сообщает 30 сентября издание The Shillong Times, в полночь водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и машина улетела в разлившуюся реку Рингди. Автобус принадлежит местной транспортной компании и ехал из Туры в Шиллон, в салоне находился 21 пассажир — почти полная посадка, несмотря на коронавирусные ограничения для поездок. Со слов пострадавших, большинство пассажиров в момент ДТП спали.
В результате аварии погибли шесть человек, включая водителя. Четыре тела выловили из реки, еще два нашли внутри автобуса, когда его подняли при помощи кранов. По данным телеканала NDTV, 16 пассажиров были спасены и доставлены в ближайшую больницу.
По словам пострадавших, водитель ехал на большой скорости. The Shillong Times отмечает, что водители этого перевозчика неоднократно были замечены за превышением скорости и неосторожным вождением, но недостаточно обеспеченное население вынуждено пользоваться их услугами из-за низких цен.