FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.76р84.88р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Автобус со спящими пассажирами на скорости улетел с моста в реку в Индии. Погибли шестеро

1
Печать
Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/EobyayuKAo4" class="_ io-leave-page" target="_blank">Balnangh Napak</a> на YouTube
Скриншот видео с канала Balnangh Napak на YouTube
Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/EobyayuKAo4" class="io-leave-page _" target="_blank">Balnangh Napak</a> на YouTube
Скриншот видео с канала Balnangh Napak на YouTube
ПоделитьсяПоделиться

Страшное ДТП унесло шесть жизней в штате Мегхалая в Индии. Ночной автобус с двумя десятками пассажиров в салоне слетел с моста в реку.

Как сообщает 30 сентября издание The Shillong Times, в полночь водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и машина улетела в разлившуюся реку Рингди. Автобус принадлежит местной транспортной компании и ехал из Туры в Шиллон, в салоне находился 21 пассажир — почти полная посадка, несмотря на коронавирусные ограничения для поездок. Со слов пострадавших, большинство пассажиров в момент ДТП спали.

В результате аварии погибли шесть человек, включая водителя. Четыре тела выловили из реки, еще два нашли внутри автобуса, когда его подняли при помощи кранов. По данным телеканала NDTV, 16 пассажиров были спасены и доставлены в ближайшую больницу.

По словам пострадавших, водитель ехал на большой скорости. The Shillong Times отмечает, что водители этого перевозчика неоднократно были замечены за превышением скорости и неосторожным вождением, но недостаточно обеспеченное население вынуждено пользоваться их услугами из-за низких цен.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Я бы хотел в Индию съездить...интересная страна на самом деле..в плане культурных особенностей..но пока я соберусь ..да и потом мне даже до магазина сходить очень сложно собраться..а тут в Индию..надо как то сделать усилие..волю собрать в кулак..не быть тряпкой..надо сильным быть чтоб встать с кровати и поехать в Индию..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний