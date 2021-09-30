Страшное ДТП унесло шесть жизней в штате Мегхалая в Индии. Ночной автобус с двумя десятками пассажиров в салоне слетел с моста в реку.



Как сообщает 30 сентября издание The Shillong Times, в полночь водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и машина улетела в разлившуюся реку Рингди. Автобус принадлежит местной транспортной компании и ехал из Туры в Шиллон, в салоне находился 21 пассажир — почти полная посадка, несмотря на коронавирусные ограничения для поездок. Со слов пострадавших, большинство пассажиров в момент ДТП спали.