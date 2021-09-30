Курьезная ситуация на одной из центральных площадей Петербурга попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов. Вышло поучительное видео о невнимательности и наглости на дороге.



Инцидент произошел на площади Восстания в половине одиннадцатого часа утра 30 сентября. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как поток транспорта едет по кольцу со стороны Староневского и поворачивает на Лиговский проспект. На светофоре загорается желтый, и большая часть машин останавливается, включая автомобиль ГИБДД, движущийся перед автором видео. Однако правила решают соблюдать не все, и если «Жигули» выезжают на перекресток еще на желтый, то следующие за ним седан и такси — уже на уверенный красный. Видимо, полицию по соседству водители не заметили.