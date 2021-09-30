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Автомобилист заснял, как таксиста на Восстания настигла мгновенная карма

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Курьезная ситуация на одной из центральных площадей Петербурга попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов. Вышло поучительное видео о невнимательности и наглости на дороге.

Инцидент произошел на площади Восстания в половине одиннадцатого часа утра 30 сентября. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как поток транспорта едет по кольцу со стороны Староневского и поворачивает на Лиговский проспект. На светофоре загорается желтый, и большая часть машин останавливается, включая автомобиль ГИБДД, движущийся перед автором видео. Однако правила решают соблюдать не все, и если «Жигули» выезжают на перекресток еще на желтый, то следующие за ним седан и такси — уже на уверенный красный. Видимо, полицию по соседству водители не заметили.

Инспекторы, заметив вопиющее нарушение ПДД, тут же включают «люстру» и бросаются в погоню. Чем она завершилась, на видео не попало, но вряд ли нарушители смогли бы уйти в таком плотном потоке.

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Комментарии (5)

260569221
Дык гаи тоже нарушили в таком случае… тоже на красный… штраф им.
Gary
Ну, не повезло. Я таких проскачунов на каждом светофоре наблюдаю. Еще есть которые меня стоячего на красном объезжают и едут дальше.
Diderot
Вот это новость, так новость! Фъ жжет!
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