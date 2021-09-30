У кого нервы крепче. Почему поступление в вуз в 2021 году оказалось проверкой не только знаний, но и выдержки

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Участники круглого стола «Фонтанки» рассказали об особенностях приема и зачисления в этом году и о том, почему сотрудникам приемной комиссии чаще обычного приходилось выступать «психологами-консультантами».

Приемная кампания этого года запомнится как очень эмоциональная и напряженная, рассказала начальник отдела профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) Татьяна Дробинина. В прошлом году из-за ковида подача заявлений в вуз проходила полностью дистанционно, а в этом году перешли на смешанный формат, что увеличило объем работы. Многое изменилось: прежде всего, набрал обороты пилотный проект с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», а еще стали другими сроки приема документов и зачисления. Поменялись и некоторые правила — в том числе перед самым началом приема. Всё вместе это осложнило жизнь и абитуриентам, и комиссиям.

Многие вузы воспользовались разрешением увеличить число направлений подготовки, на которые можно подавать документы. В СПбГУТ оставили три направления, как и раньше, но изменили количество согласий на зачисление: абитуриент мог передумать и отозвать согласие трижды. Кроме того, в вузе по большинству направлений подняли проходной балл.

Поскольку абитуриенты могли подать заявления не только в пять вузов, но и в каждом на 10 (максимальное число) разных направлений, одни и те же имена фигурировали в разных списках. В итоге, если судить по бумагам, конкурс этого года сильно повысился.

— Но, на мой взгляд, он вырос не настолько, как показали цифры, — сообщила Татьяна Дробинина. — Конкурсные списки стали длиннее, что создало ощущение высокого конкурса и вызвало ажиотаж. Это мешало поступающим реально оценить свои шансы. Еще в этом году немалая часть абитуриентов не подавала согласие на зачисление до самого последнего момента. В итоге незадолго до конечного срока подачи приемная комиссия была перегружена, а другие участники процесса сбиты с толку.

В Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) в этом году подали заявления на бакалавриат и специалитет 11 тысяч человек, что почти не отличается от показателей прошлого сезона. Приемная кампания велась полностью дистанционно. За ее время сайт университета в общей сложности посетили около 20 тысяч человек. Все 600 бюджетных мест в вузе закрыли в первую волну без допнабора, а на контрактное обучение набрали 2 800 человек против 1 600 в прошлом году. — С одной стороны, такое увеличение — это хорошо, вуз получает больше внебюджетных денег, — рассказал проректор по административной работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Сергей Микадзе. — Но, с другой стороны, встал вопрос с расселением студентов из других городов. Мы не рассчитывали на такой всплеск, но всё прошло успешно, так как у нас много мест в общежитиях и студгородке. Традиционно 70 % наших студентов — иногородние. Сделав в этом году 10 направлений для подачи заявления, мы пришли к выводу, что это нецелесообразно, — на следующий год хотим оставить всего четыре.



В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте в эту кампанию количество поступающих увеличилось на 5–7 % , а качественный подбор по баллам остался примерно на прошлогоднем уровне. На бакалавриат и специалитет в сумме было открыто 640 мест. На направлениях машиностроения немного снизился проходной балл, но стало в два раза больше мест; на химических и информационных направлениях он остался примерно тем же, а вот на биотехнологических специальностях, напротив, подрос. В этом году в вузе на 20 % увеличился контрактный прием на бакалавриат — и всё равно число желающих было больше: отбор шел уже по баллам.

— С баллом 160–170 у нас просто не продержаться, — заявил Сергей Вихман, начальник управления по приему в вуз Санкт-Петербургского государственного технологического института. — Сюрпризом этой кампании стал большой процент тех, кто дотянул до последнего момента, не использовав ни одного из четырех согласий на зачисление. Списки обновлялись каждые 20–30 минут, в последней час нагрузка на инфосистему вуза возросла. При этом времени на принятие решения было больше недели — я бы даже сказал, что это несколько расслабило одних и добавляло нервозности другим. Такая модель работает первый год, и в этот раз напуганных и перенервничавших, тянувших «до верного», нам хватило.



В ЛГУ им. А. С. Пушкина за последние пять лет наблюдался ежегодный прирост числа поступающих из всех регионов, среднего балла, числа заявлений и внебюджетного набора, сообщил Сергей Большаков, проректор по учебно-методической работе вуза:

— В этом году в вуз подали 25 тысяч заявлений — это огромный объем работы. Кроме того, суперсервис (как проектную инициативу Минобрнауки) запускали в конце марта в экспериментальном режиме, его долго отрабатывали перед самым началом кампании — были сложности в синхронизации с информационной системой вуза, «Госуслугами». Все это осложнило работу приемной комиссии.

Главное вовремя согласиться

Относительно одной или двух волн приема мнения экспертов разделились. Одни говорят, что это снижает общую нервозность, другие считают, что наоборот.

— Мы года 2–3 назад надеялись, что две волны отменят, так что в этом году очень рады, что зачисляли в одну, — считает Сергей Микадзе. — Времени на принятие решения у ребят было много, дистанционно подать согласие можно было даже в субботу и воскресенье. При этом не надо было сидеть под дверью, нести оригиналы документов, как раньше. Две волны выматывают нервы родителям, поступающим и приемной комиссии.



Татьяна Дробинина, напротив, хотела бы в следующем году пересмотра правил приема и возврата к двухэтапному зачислению — это сняло бы градус напряженности.

— Если было бы две волны зачисления, то не попав в первую, поступающие могли бы попытаться во вторую. Ажиотаж и нервы перед принятием решения намного спали бы, — пояснила она. — В этот раз процентов 90 % откладывали решение до последнего, ориентируясь на соперников. Хотя вузов со схожими специальностями в городе много — казалось бы, выбор есть, — но это только осложнило принятие решения. Одна волна была бы хороша для более специфических вузов с высоким баллом ЕГЭ, который набрали мало претендентов.

— Приемная кампания — нервная и эмоциональная процедура для всех сторон — комиссии, абитуриентов и родителей, — полагает Сергей Большаков. — Чтобы не метаться и не гнаться за ушедшим поездом, важна четкая профессиональная ориентированность, сформированные предпочтения. В случае же, когда у тебя выбор из 10 факультетов, создается заметный ажиотаж. Кроме того, абитуриенты часто делают ошибки из-за невнимательности при заполнении документов и пользовании сервисами.

