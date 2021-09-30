У кого нервы крепче. Почему поступление в вуз в 2021 году оказалось проверкой не только знаний, но и выдержки

Участники круглого стола «Фонтанки» рассказали об особенностях приема и зачисления в этом году и о том, почему сотрудникам приемной комиссии чаще обычного приходилось выступать «психологами-консультантами».
Приемная кампания этого года запомнится как очень эмоциональная и напряженная, рассказала начальник отдела профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций
Многие вузы воспользовались разрешением увеличить число направлений подготовки, на которые можно подавать документы. В СПбГУТ оставили три направления, как и раньше, но изменили количество согласий на зачисление: абитуриент мог передумать и отозвать согласие трижды. Кроме того, в вузе по большинству направлений подняли проходной балл.
Поскольку абитуриенты могли подать заявления не только в пять вузов, но и в каждом на 10 (максимальное число) разных направлений, одни и те же имена фигурировали в разных списках. В итоге, если судить по бумагам, конкурс этого года сильно повысился.
— Но, на мой взгляд, он вырос не настолько, как показали цифры, — сообщила Татьяна Дробинина. — Конкурсные списки стали длиннее, что создало ощущение высокого конкурса и вызвало ажиотаж. Это мешало поступающим реально оценить свои шансы. Еще в этом году немалая часть абитуриентов не подавала согласие на зачисление до самого последнего момента. В итоге незадолго до конечного срока подачи приемная комиссия была перегружена, а другие участники процесса сбиты с толку.
В Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) в этом году подали заявления на бакалавриат и специалитет 11 тысяч человек, что почти не отличается от показателей прошлого сезона. Приемная кампания велась полностью дистанционно. За ее время сайт университета в общей сложности посетили около 20 тысяч человек. Все 600 бюджетных мест в вузе закрыли в первую волну без допнабора, а на контрактное обучение набрали
— С одной стороны, такое увеличение — это хорошо, вуз получает больше внебюджетных денег, — рассказал проректор по административной работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Сергей Микадзе. — Но, с другой стороны, встал вопрос с расселением студентов из других городов. Мы не рассчитывали на такой всплеск, но всё прошло успешно, так как у нас много мест в общежитиях и студгородке. Традиционно
В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте в эту кампанию количество поступающих увеличилось на
— С баллом 160–170 у нас просто не продержаться, — заявил Сергей Вихман, начальник управления по приему в вуз Санкт-Петербургского государственного технологического института. — Сюрпризом этой кампании стал большой процент тех, кто дотянул до последнего момента, не использовав ни одного из четырех согласий на зачисление. Списки обновлялись каждые 20–30 минут, в последней час нагрузка на инфосистему вуза возросла. При этом времени на принятие решения было больше недели — я бы даже сказал, что это несколько расслабило одних и добавляло нервозности другим. Такая модель работает первый год, и в этот раз напуганных и перенервничавших, тянувших «до верного», нам хватило.
В ЛГУ им. А. С. Пушкина за последние пять лет наблюдался ежегодный прирост числа поступающих из всех регионов, среднего балла, числа заявлений и внебюджетного набора, сообщил Сергей Большаков, проректор по учебно-методической работе вуза:
— В этом году в вуз подали 25 тысяч заявлений — это огромный объем работы. Кроме того, суперсервис (как проектную инициативу Минобрнауки) запускали в конце марта в экспериментальном режиме, его долго отрабатывали перед самым началом кампании — были сложности в синхронизации с информационной системой вуза, «Госуслугами». Все это осложнило работу приемной комиссии.
Главное вовремя согласиться
Относительно одной или двух волн приема мнения экспертов разделились. Одни говорят, что это снижает общую нервозность, другие считают, что наоборот.
— Мы года 2–3 назад надеялись, что две волны отменят, так что в этом году очень рады, что зачисляли в одну, — считает Сергей Микадзе. — Времени на принятие решения у ребят было много, дистанционно подать согласие можно было даже в субботу и воскресенье. При этом не надо было сидеть под дверью, нести оригиналы документов, как раньше. Две волны выматывают нервы родителям, поступающим и приемной комиссии.
Татьяна Дробинина, напротив, хотела бы в следующем году пересмотра правил приема и возврата к двухэтапному зачислению — это сняло бы градус напряженности.
— Если было бы две волны зачисления, то не попав в первую, поступающие могли бы попытаться во вторую. Ажиотаж и нервы перед принятием решения намного спали бы, — пояснила она. — В этот раз процентов
— Приемная кампания — нервная и эмоциональная процедура для всех сторон — комиссии, абитуриентов и родителей, — полагает Сергей Большаков. — Чтобы не метаться и не гнаться за ушедшим поездом, важна четкая профессиональная ориентированность, сформированные предпочтения. В случае же, когда у тебя выбор из 10 факультетов, создается заметный ажиотаж. Кроме того, абитуриенты часто делают ошибки из-за невнимательности при заполнении документов и пользовании сервисами.
Жалобы и нервы
Поступление — это конкурс, и, по словам Сергея Большакова, важна готовность абитуриента именно конкурировать. А еще придется изучать документы и правила приема, готовиться и сформировать четкую профессиональную стратегию жизни к моменту подачи документов.
—Так как в этом году у нас большой конкурс на отдельные направления: иностранные языки, журналистика, психология — много сложностей было именно среди определившихся с высокими баллами. Один успел «добежать», а предыдущий отозвал из других мест согласие и подал его, — добавил Большаков. — Из-за одного такого заявления «плывет» весь список. Кто-то уже видел себя на бюджете, но ситуация менялась моментально. Кроме того, согласия отправляли в последний день в 17:58 при крайнем сроке в 18 часов. И вот, когда в последний поезд не успевают, начинаются жалобы. И тогда важно помочь студенту и объяснить, что произошло.
По словам Сергея Вихмана, в Технологическом институте были жалобы как раз от тех, кто за десять минут до конца видел себя проходящими на бюджет, а потом сдвинулся в конец списка и выпал из него.
— За 25 минут до конца срока подачи 201 согласие прошло через портал вуза, около 20 прошло через суперсервис «Поступай онлайн»,18 согласий переместились туда и обратно, и еще вживую в зале 15 человек подали согласие, — уточнил он. — В сумме, с учетом отказов в последние минуты, 100–150 абитуриентов успели подать согласие. Это нервная ситуация, но мы не можем им запретить всем решать в последний момент. При этом официальных жалоб у нас всего две.
— Нервы крепче всего оказываются у тех, у кого меньше баллов, — им терять нечего, — добавила Татьяна Дробинина. — Они быстро подают согласие, а ребята с 260–270 баллами больше нервничают. На многие направления у нас проходной балл 265–267, поэтому нацеленные на наш вуз, хорошо подготовленные как раз больше всего и боялись слететь в последний момент. В итоге они пошли не куда хотели, а куда смогли. Оспариваний результатов было в этом году даже больше, чем раньше, в основном от тех, кому не хватило чуть-чуть — опять же, из-за подачи согласия в последнюю минуту. В прошлый-позапрошлый год такого вообще не было за счет двух волн зачисления.
—У нас официальных жалоб зарегистрировано три по бакалавриату и две по магистратуре, — добавил Сергей Микадзе. — Причины те же — правила приема читают по диагонали и нужное не откладывается, хотя инфоподдержка есть во всех вузах. Все наши жалобы связаны с не вовремя поданным согласием. Каждый год у нас группа непоступивших считает, что это произошло по вине плохой работы сайта, комиссии, правил приема — но надо уметь проигрывать.
Пора думать про следующий год
А тем временем начался новый учебный год, и в вузах планируют следующую приемную кампанию. В том числе определяют степень очного и заочного обучения в условиях коронавируса.
— Большие потоки мы раздробили на две части, учебный процесс начался в общем режиме с соблюдением эпидемиологических требований, — рассказал Сергей Вихман. — Пока
Как рассказал Вихман, в недавно вышедшем новом порядке приема в вуз пока декларирована одна волна приема, новую кампанию планируют проводить в смешанном варианте подачи — очном, через электронные системы вузов и через суперсервис.
— У нас на заочке приемная кампания еще идет, — добавила Татьяна Дробинина. — Все курсы учатся очно с соблюдением всех мер защиты: отслеживается здоровье в каждой группе. Если будет проблема, мы готовы перейти на «дистанцию» частично или полностью.
— В начале сентября провели организационные мероприятия с первокурсниками: собрали всех в течение двух дней в университете, представили им кураторов их учебных групп, рассказали об университете, а самое главное — студенты смогли познакомиться друг с другом. С 15 сентября первый курс вышел на смешанную форму обучения, с 1 октября выходят все остальные. — добавил Сергей Микадзе. — Мы специально взяли небольшую паузу — посмотреть на эпидемиологическую ситуацию: у нас
Учитывая особую нервозность и некоторые новшества прошедшей кампании, эксперты круглого стола высказали пожелания к следующей.
— Хотелось бы, чтобы набор был как можно более стабилен — в том числе и в психологическом плане, — пояснил Сергей Большаков. — Конечно, сложности коронавируса погрузили нас в полный дистант (как формат организации работы приемной компании), и мы уже привыкли. Но ЕГЭ — сам по себе стресс (и для абитуриентов, и для родителей), а тут еще и выбор будущей профессии. Нервы на пределе — сотрудникам комиссии нередко приходится выступать и в каком-то роде психотерапевтами. И вот тут живое общение важно: вживую разъяснения вести проще.
Сергей Вихман главным пожеланием озвучил решение проблемы двойных согласий (иногда их бывает и больше). Должна быть система, которая не позволит «хулиганить», вовремя деактивирует предыдущее согласие и только тогда позволит подать следующее. Есть механизм, который следит за этим постфактум, но санкции за такое не применяются.
— Хотя сам суперсервис как инструмент — явление позитивное, но его функционал надо доработать, иначе мы еще больше будем страдать от конфликтов. Тем более что в будущем его применение хотят расширить и на другие формы приема, — добавил он.
— У нас одна девушка в этом году подала пять согласий в пять разных вузов одновременно, — поддержал тему Сергей Микадзе. — Так что хотелось бы отрегулировать подачу через «Госуслуги» и отладить систему согласий. Ну и хотелось бы оставить одну волну зачисления.
Анна Романова, «Фонтанка.ру»