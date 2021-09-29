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В Москве задержали политолога Бориса Кагарлицкого, который критиковал электронное голосование

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Политолог Борис Кагарлицкий сообщил о своем задержании в Москве. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter 29 сентября.

По его словам, он был задержан у входа в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка), где собирался читать лекцию о Карле Марксе. Кагарлицкий написал, что его везут в отделение составлять административный протокол.

Он пояснил, что внимание правоохранителей связано с публикацией в его соцсетях анонса несанкционированной акции КПРФ 25 сентября. «Задержали не за Маркса, а за Рашкина. Хотя я бы предпочёл Маркса», — пишет политолог в комментариях под постом. Также на своей странице он критиковал систему электронного голосования на сентябрьских выборах. В частности, Кагарлицкий призывал аннулировать его результаты.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, левый публицист, видеоблогер, кандидат политических наук. Является директором Института глобализации и социальных движений (по решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее в КПРФ рассказали, что юриста ее московского отделения Мухамеда Биджева арестовали на 10 суток за организацию несанкционированного митинга 20 сентября. В МВД отметили, что в его отношении действительно составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ, но об аресте не упомянули.

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Комментарии (1)

Наталья Коптяева
Всё к этому и идёт. Как можно критиковать что либо, если это мешает партии пересидента? Только на кухне...
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