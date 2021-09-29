В Москве задержали политолога Бориса Кагарлицкого, который критиковал электронное голосование

Политолог Борис Кагарлицкий сообщил о своем задержании в Москве. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter 29 сентября.
По его словам, он был задержан у входа в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка), где собирался читать лекцию о Карле Марксе. Кагарлицкий написал, что его везут в отделение составлять административный протокол.
Меня задержала полиция у дверей университета (МВШСЭН), где я должен был прочитать лекцию о Марксе. Везут составлять протокол об административном правонарушении в отд. Аэропорт. Держатся корректно.— Борис Кагарлицкий (@B_Kagarlitsky) September 29, 2021
Он пояснил, что внимание правоохранителей связано с публикацией в его соцсетях анонса несанкционированной акции КПРФ 25 сентября. «Задержали не за Маркса, а за Рашкина. Хотя я бы предпочёл Маркса», — пишет политолог в комментариях под постом. Также на своей странице он критиковал систему электронного голосования на сентябрьских выборах. В частности, Кагарлицкий призывал аннулировать его результаты.
Борис Кагарлицкий — российский социолог, левый публицист, видеоблогер, кандидат политических наук. Является директором Института глобализации и социальных движений (по решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).
Ранее в КПРФ рассказали, что юриста ее московского отделения Мухамеда Биджева арестовали на 10 суток за организацию несанкционированного митинга 20 сентября. В МВД отметили, что в его отношении действительно составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ, но об аресте не упомянули.