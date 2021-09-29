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КПРФ заявила, что ее юриста Биджева арестовали на 10 суток за организацию митинга

Юрист КПРФ Мухамед Биджев проведет под арестом 10 дней

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В КПРФ рассказали, что юриста ее московского отделения Мухамеда Биджева арестовали на 10 суток. Ему вменяют организацию несанкционированного митинга, сообщает 29 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря фракции партии в Мосгордуме Никиту Попова.

Накануне в московском ОВД на Биджева составили протокол о нарушении по статье 20.2 КоАП РФ. Юрист был одним из авторов исков КПРФ по итогам онлайн-голосования на столичных выборах в Госдуму.

Ранее стало известно, что партия направила в Пресненский суд Москвы 31 такой иск. Она хотела сделать это раньше, но накануне силовики оцепили здание ее юридической службы, и сотрудники не смогли отнести в суд документы.

Митинг против фальсификаций на выборах, о котором идет речь в деле Биджева, КПРФ провела 20 сентября на Пушкинской площади. На акцию пришло около 200 человек, а через три дня нескольких задержали.

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