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В Москве задерживают участников митинга против фальсификации выборов, прошедшего три дня назад

В Москве задержали нескольких участников митинга на Пушкинской площади, который организовала КПРФ три дня назад. Как сообщает 23 сентября «ОВД-Инфо», полиция пришла к нескольким активистам и журналистам.

Один из задержанных — муниципальный депутат округа Печатники Сергей Власов, которому пояснили, что забирают «за то, что он делал в понедельник вечером». Ему вменяют нарушение правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Также задержан Сергей Курганский, баллотировавшийся в Госдуму по 204 округу Москвы от КПРФ, и Иван Шматин — доверенное лицо кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.

Полиция приходила к автору YouTube-канала «Другое мнение» Ивану Егорову, а также к активисту Александру Ельскову — один не открыл дверь, другого не было дома. Визит нанесли также журналисту издания Real View Федору Худокормову и корреспонденту Sota Артему Кригеру, освещавшим митинг.

20 сентября на Пушкинской площади в Москве прошла акция, организованная КПРФ против фальсификаций на выборах в Госдуму. В ней участвовали около 200 человек.

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Кривохранительные органы борются только с одним "преступлением" "нелюбовь к упырям". Убивать, разбойничать, воровать, насиловать в медвежьей Руси можно безнаказанно.
nuga
Там протест именно против электронного голосования .Коммунисты набирали голоса в местные органы власти,а после странного подсчета электронки,когда вдруг вырубили комп,они проиграли Едро.Московский ДИТ по факту сам нашаманил и насчитал голоса,выдав после ПДФ файл с итогом-нате,получите,мы тут посчитали.Хотя ДИТ не имеет право ЦИК,он только предоставляет услуги технологии. Вот Матвиенко радостно и захлопала в ладоши чудо голосованию,наконец то нашли палочку выручалочку.
doorbal_
Зюганова то задержали? А Рашкина? А Обухова? Пенсионеров не задерживают видимо. Значит согласовано.
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