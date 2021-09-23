В Москве задерживают участников митинга против фальсификации выборов, прошедшего три дня назад

В Москве задержали нескольких участников митинга на Пушкинской площади, который организовала КПРФ три дня назад. Как сообщает 23 сентября «ОВД-Инфо», полиция пришла к нескольким активистам и журналистам.



Один из задержанных — муниципальный депутат округа Печатники Сергей Власов, которому пояснили, что забирают «за то, что он делал в понедельник вечером». Ему вменяют нарушение правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Также задержан Сергей Курганский, баллотировавшийся в Госдуму по 204 округу Москвы от КПРФ, и Иван Шматин — доверенное лицо кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.

