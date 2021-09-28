Полиция оцепила здание юрслужбы КПРФ в Москве. Там готовили документы против электронного голосования

Здание юридической службы горкома КПРФ в Москве окружили полицейские. Об этом 28 сентября пишет «Новая газета».



Как рассказал изданию юрист Максим Сикач, из-за этого сотрудники не могут отнести в суд документы для подачи иска против результатов электронного голосования.



«Мы готовили в течение 10 дней иск против дистанционного электронного голосования. Мы находились все это время у себя в офисе и писали иск. Сейчас мы должны были выходить отдавать исковые заявления нашим кандидатам, которые нас ждут возле Пресненского районного суда», — уточнил Сикач.

