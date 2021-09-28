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Полиция оцепила здание юрслужбы КПРФ в Москве. Там готовили документы против электронного голосования

В Москве силовики оцепили здание юрслужбы КПРФ, где готовились к суду по электронному голосованию

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Здание юридической службы горкома КПРФ в Москве окружили полицейские. Об этом 28 сентября пишет «Новая газета».

Как рассказал изданию юрист Максим Сикач, из-за этого сотрудники не могут отнести в суд документы для подачи иска против результатов электронного голосования.

«Мы готовили в течение 10 дней иск против дистанционного электронного голосования. Мы находились все это время у себя в офисе и писали иск. Сейчас мы должны были выходить отдавать исковые заявления нашим кандидатам, которые нас ждут возле Пресненского районного суда», — уточнил Сикач.

По его словам, помещение находится «в осаде». Причем если иск будет подан позже 29 сентября, то его просто не примут. Напомним, 20 сентября в Москве КПРФ провела митинг против фальсификаций на выборах. Спустя несколько дней его участников начали задерживать.

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Комментарии (17)

Ref
Зюганову нужно тряхнуть стариной, лично приехать и отвезти документы в суд.
265834414
А Вы допускаете такое в отношении ЕДРа ????? Вот Вам и ответ. В стране ЕР и полный беспредел, бандитское государство!
VF812
То есть по электронке или по обыкновенной почте никак не послать, курьера не вызвать и прочая-прочая. Про осаду плохо, но чета и юристы, которые 10 дней в штабе носки не меняют, смущает зело.
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