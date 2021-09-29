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Не RT единым. YouTube планирует удалять всю недостоверную информацию о вакцинации против COVID-19

YouTube хочет блокировать весь контент с недостоверной информацией о вакцинации

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Видеохостинг YouTube усилит борьбу с недостоверной информацией о прививках против COVID-19. Именно это ранее называли причиной удаления немецких каналов Russia Today.

«Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения», — цитирует 29 сентября РИА Новости вице-президента YouTube Мэтта Халприна.

В компании заявили, что контент с ложными сведениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. В частности, это касается материалов, где говорится, что одобренные вакцины якобы вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем, аутизм, рак, бесплодие. Также удалять будут и ролики о «чипировании» людей с помощью прививок.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. В Google, которому принадлежит видеохостинг, сообщили, что блокировка связана с нарушением правил о распространении информации о коронавирусе. Роскомнадзор призвал компанию снять с RT ограничения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в действиях YouTube в отношении телеканала Russia Today есть признаки цензуры и нарушения законов России. Он уверен, что терпимость властей к таким действиям должна быть нулевой.

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Комментарии (13)

Набеглов
Да-да "ваша цензура плохая, а должна быть моя".
SU LUX INN
уж не Билл Гейтс ли запретил Распространение среди Простого народа информации про Чипирование 5G?
Xodok1
Ютьюб частная компания, не обязана никому ничего предоставлять. RT может идти лесом.
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