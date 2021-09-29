Не RT единым. YouTube планирует удалять всю недостоверную информацию о вакцинации против COVID-19

«Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения», — цитирует 29 сентября РИА Новости вице-президента YouTube Мэтта Халприна.

Видеохостинг YouTube усилит борьбу с недостоверной информацией о прививках против COVID-19. Именно это ранее называли причиной удаления немецких каналов Russia Today.

В компании заявили, что контент с ложными сведениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. В частности, это касается материалов, где говорится, что одобренные вакцины якобы вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем, аутизм, рак, бесплодие. Также удалять будут и ролики о «чипировании» людей с помощью прививок.



Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. В Google, которому принадлежит видеохостинг, сообщили, что блокировка связана с нарушением правил о распространении информации о коронавирусе. Роскомнадзор призвал компанию снять с RT ограничения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в действиях YouTube в отношении телеканала Russia Today есть признаки цензуры и нарушения законов России. Он уверен, что терпимость властей к таким действиям должна быть нулевой.

