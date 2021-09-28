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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с немецких YouTube-каналов Russia Today

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Роскомнадзор отправил в Google письмо после блокировки на YouTube двух немецких каналов Russia Today. Текст письма вечером 28 сентября опубликовала в своем Telegram-канале глава RT Маргарита Симоньян.

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», — говорится в документе.

В РКН также подчеркнули, что считают такие действия администрации YouTube «актом цензуры». В случае отказа разблокировать каналы RT Google грозит штраф до 1 млн рублей.

Ранее в Google уже объяснили, что причиной для блокировки стало распространение дезинформации о коронавирусе. Симоньян же заявила, что речь идет об «объявлении медийной войны» России со стороны Германии.

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Комментарии (15)

jokir
Красотка Симноньян нэгодует?
mynine
Роскомпозору никто не объяснил что цензура это всегда запрет ДО публикации чего-либо. Если запрет идет ПОСЛЕ публикации, то это никак не может быть цензурой.
Piter Russo
В Германии либо кабельное, либо спутник смотрят большинство.. что бы смотрели интернет вещания вообще ни разу ни у кого там не видел..
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