Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с немецких YouTube-каналов Russia Today

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», — говорится в документе.

Роскомнадзор отправил в Google письмо после блокировки на YouTube двух немецких каналов Russia Today. Текст письма вечером 28 сентября опубликовала в своем Telegram-канале глава RT Маргарита Симоньян.

В РКН также подчеркнули, что считают такие действия администрации YouTube «актом цензуры». В случае отказа разблокировать каналы RT Google грозит штраф до 1 млн рублей.



Ранее в Google уже объяснили, что причиной для блокировки стало распространение дезинформации о коронавирусе. Симоньян же заявила, что речь идет об «объявлении медийной войны» России со стороны Германии.

