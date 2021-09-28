Google: Немецкие каналы Russia Today заблокированы из-за дезинформации о коронавирусе

«RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», — говорят в Google (цитата по РИА Новости ).

YouTube удалил два немецких канала Russia Today из-за нарушения правил о распространении дезинформации о коронавирусе. Об этом вечером 28 сентября заявили в пресс-службе Google.

Ранее сам RT DE признавал, что официально проблемой объявили видео о COVID-19, однако они были опубликованы несколько месяцев назад, а заблокировали канал вскоре после выборов в Германии.



Глава RT Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что ««четкие», по мнению YouTube, правила нигде ими самими не прописаны».



«На этот раз они сочли «попыткой обойти ограничения» приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал «наказание» за надуманные «нарушения норм сообщества» — за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам», — сказала Симоньян.



Ранее она уже называла действия Google «объявлением медийной войны» России со стороны Германии.