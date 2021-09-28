FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT

Симоньян заявила об удалении немецких каналов RT на YouTube и призвала к ответным действиям

11
Печать

YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. Об этом 28 сентября в своем телеграм-канале заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, только за июнь 2021 года YouTube-канал RT DE набрал 21 млн просмотров, а согласно данным Tubular Labs, он находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Симоньян рассказала, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — считает Симоньян.

Ранее представители Russia Today обратились в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы «прекратить цензуру» со стороны Facebook. Руководство телеканала возмущено тем, что страницу его проекта Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, заблокировали в Instagram.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

DimDimych
Не понял, у нас есть какой-то отечественный аналог ютуба, где DW вещает? Или где надо запретить DW?
SlawaPiter
А с к4ого перепугу баба их аула симоньян посчитала себя и свой колхоз государством?! Совсем крыша отъехала?
Fontanka_reader
Правильно сделали, надо было еще для боброедки передать хорошую песню - группы Ленинград о расставании. Дорожная называется. И прочих киселевых-соловьевых вслед за ней…
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний