«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT

YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. Об этом 28 сентября в своем телеграм-канале заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, только за июнь 2021 года YouTube-канал RT DE набрал 21 млн просмотров, а согласно данным Tubular Labs, он находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Симоньян рассказала, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

