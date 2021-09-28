«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT

YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. Об этом 28 сентября в своем телеграм-канале заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, только за июнь 2021 года YouTube-канал RT DE набрал 21 млн просмотров, а согласно данным Tubular Labs, он находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Симоньян рассказала, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.
«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — считает Симоньян.
Ранее представители Russia Today обратились в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы «прекратить цензуру» со стороны Facebook. Руководство телеканала возмущено тем, что страницу его проекта Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, заблокировали в Instagram.