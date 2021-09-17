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RT объявляет войну «цензуре» Facebook. Телеканал призывает Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Телеканал Russia Today требует санкций против Facebook

Представители Russia Today обратились в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы «прекратить цензуру» со стороны Facebook. Руководство телеканала возмущено тем, что страницу его проекта Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, заблокировали в Instagram.

Как напоминают 17 сентября в Telegram-канале RT, это уже не первая блокировка проекта. Весной Facebook удалил страницу Redfish «за антифашистские публикации с историческими фотографиями», но вернул после требований Роскомнадзора — правда, с ограничениями.

«Мы просим признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры», — заявляет RT.

По данным РИА Новости, представители Instagram объяснили блокировку тем, что страница нарушила один или несколько принципов сообщества — либо произошла ошибка. «А мы чего ждем? Когда Фейсбук запретит постить всем, кто не спонсируется Атлантическим советом?» — написала в Telegram главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

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Комментарии (10)

262370901
Такие как мадам боброедян превратили российский сегмент Instagram в настоящую помойку.
262370901
Какая связь между Правами и Свободой граждан РФ* и лживым кАналом RT?
Guest1234
"Весной Facebook удалил страницу Redfish «за антифашистские публикации с историческими фотографиями», но вернул после требований Роскомнадзора". Очень интересно. Скорее всего, удалили по требованиям российского же законодательства - на фотографиях наверняка были свастики и фашисты. Интересно, на каком основании роскомпозор потребовал это восстановить, и почему Симонян истерику обращает не к нему, а к тем, кто выполнял Российский закон?
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