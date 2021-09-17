RT объявляет войну «цензуре» Facebook. Телеканал призывает Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Представители Russia Today обратились в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы «прекратить цензуру» со стороны Facebook. Руководство телеканала возмущено тем, что страницу его проекта Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, заблокировали в Instagram.
Как напоминают 17 сентября в Telegram-канале RT, это уже не первая блокировка проекта. Весной Facebook удалил страницу Redfish «за антифашистские публикации с историческими фотографиями», но вернул после требований Роскомнадзора — правда, с ограничениями.
«Мы просим признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры», — заявляет RT.
По данным РИА Новости, представители Instagram объяснили блокировку тем, что страница нарушила один или несколько принципов сообщества — либо произошла ошибка. «А мы чего ждем? Когда Фейсбук запретит постить всем, кто не спонсируется Атлантическим советом?» — написала в Telegram главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.