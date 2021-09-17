RT объявляет войну «цензуре» Facebook. Телеканал призывает Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Представители Russia Today обратились в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы «прекратить цензуру» со стороны Facebook. Руководство телеканала возмущено тем, что страницу его проекта Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, заблокировали в Instagram.



Как напоминают 17 сентября в Telegram-канале RT, это уже не первая блокировка проекта. Весной Facebook удалил страницу Redfish «за антифашистские публикации с историческими фотографиями», но вернул после требований Роскомнадзора — правда, с ограничениями.

