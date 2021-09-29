Песков: Терпимость властей к нарушениям YouTube должна быть нулевой

В Кремле считают, что в действиях YouTube в отношении телеканала Russia Today есть признаки цензуры и нарушения законов России. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ, и так далее», — заявил Песков.



По словам пресс-секретаря президента, терпимость властей к таким нарушениям должна быть нулевой. Если контрольные органы их подтвердят, YouTube могут принудить к выполнению российских законов.

