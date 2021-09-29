FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Песков: Терпимость властей к нарушениям YouTube должна быть нулевой

Дмитрий Песков считает, что YouTube мог нарушить законы России

24
Печать

В Кремле считают, что в действиях YouTube в отношении телеканала Russia Today есть признаки цензуры и нарушения законов России. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ, и так далее», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, терпимость властей к таким нарушениям должна быть нулевой. Если контрольные органы их подтвердят, YouTube могут принудить к выполнению российских законов.

28 сентября стало известно, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной». В российском МИДе с ней согласны и считают, что нужно принять ответные меры.

В Google заявили, что каналы удалили из-за нарушения правил о распространении дезинформации о коронавирусе. Роскомнадзор призвал компанию снять с RT ограничения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

Fontanka_reader
Ну пускай роскомпозор запретит ютуб…в Германии, а Машка Захарова выразит озабоченность и спляшет….Во сколько налогоплательщикам это армянское радио RT обходится? Я таки уверен - закрыть эту тудэй и всем только лучше будет. И еще запретить Симоньянше наших бобров поедать.
Skazochny
трусливая подлая оккупационная власть
***_555
Создайте уже свой Чебурнет для путриотнутых и постите туда свои рашатудэи, соловьиные помёты и прочие фейкомёты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний