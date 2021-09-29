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МИД РФ: после блокировки каналов RT должны быть приняты ответные меры в отношении Youtube и немецких СМИ

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Министерство иностранных дел РФ выступило в ночь на 29 сентября с официальным заявлением по поводу блокировки на Youtube двух немецких каналов Russia Today.

В МИДе уверены, что на подобные действия сервис «пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ».

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — подчеркивается в заявлении. Напомним, в Google официально заявили, что блокировка вызвана видео с дезинформацией о коронавирусе. Главред RT Маргарита Симоньян ответила, что то, что в эфир допускали «коронаскептиков» не дает права его блокировать, а России объявлена медиавойна.

В МИДе, похоже, с главой RT согласны и также называют происходящее «информационной войной».

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер», — подытожили в министерстве.

Ранее с требованием снять ограничения с каналов RT к Google обратился Роскомнадзор.

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Комментарии (8)

Владислав М
Раньше тайком слушали западное радио, теперь будем тайком смотреть западный ютюб. Походу скоро россияне позавидуют жителям Северной Кореи.
I2I
А зачем RT вещает в ютубе? Можно же на своем сайте.
shushu
В итоге получается, что из-за RT со его "экспериментами" могут пострадать обычные российские люди, аналогично сырно-помидорным контрсанкциям.
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