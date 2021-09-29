МИД РФ: после блокировки каналов RT должны быть приняты ответные меры в отношении Youtube и немецких СМИ

Министерство иностранных дел РФ выступило в ночь на 29 сентября с официальным заявлением по поводу блокировки на Youtube двух немецких каналов Russia Today.



В МИДе уверены, что на подобные действия сервис «пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ».



«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — подчеркивается в заявлении. Напомним, в Google официально заявили, что блокировка вызвана видео с дезинформацией о коронавирусе. Главред RT Маргарита Симоньян ответила, что то, что в эфир допускали «коронаскептиков» не дает права его блокировать, а России объявлена медиавойна.

