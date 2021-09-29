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Следствие продолжает считать жертв по делу математика, арестованного за сексуальные контакты с мальчиками в Петербурге

В деле арестованного по обвинению в педофилии репетитора из Петербурга появились новые эпизоды

Число подростков, которые, по версии следствия, стали жертвами нездорового внимания со стороны репетитора из Петербурга Николая Гатина, выросло до одиннадцати.

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Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, Гатину инкриминировали контакты с ещё двумя мальчиками, которым на момент знакомства было 12 и 13 лет. Со старшим близкое общение обвиняемый свёл якобы в период с декабря 2018 года по октябрь 2019-го, параллельно начал общение с младшим. Интимную связь, как полагают, имел с обоими.

Дополнительные эпизоды арестованному репетитору вменили накануне: три — по статье о развратных действиях, столько же — за половые сношения с несовершеннолетними.

62-летнего Гатина, подрабатывающего репетитором по математике, отправили под стражу в мае. На тот момент по его делу проходило четверо подростков. Позднее установили причастность фигуранта к эпизодам ещё с пятью несовершеннолетними.

Свои пристрастия мужчина не отрицал. По данным «Фонтанки», к ответственности по секс-статье его привлекали ещё при СССР.

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Комментарии (4)

Ильин Серёжа
Шок ребят на всю жизнь -- это автору фиолетово. Оказывается, у 12-летнего человека есть "интимная" жизнь, которую он может разделить с 62-летним педофилом, и упоминание этого в прессе не надо негативно высказывать. Тепло, с юморком, под пледом. Пакостность, гнусная пакостность от Фонтанки, от чего прежде она была, вроде, самозащищена.
Ильин Серёжа
Поганый юморок, если честно, в статье. Кажется, ни одной отрицающей или ругающей коннотации не внёс автор заметки, для него пакостное жизненное потрясение повод тепло "лампово" поюморить. Впервые поганую статью читаю на Фонтанке, после которой хочется помыться -- хотя читаю её много, включая и неоднозначное.
07A
При получении высшего образования, от непомерных нагрузок, необратимо страдает психика!
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