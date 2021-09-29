Следствие продолжает считать жертв по делу математика, арестованного за сексуальные контакты с мальчиками в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, Гатину инкриминировали контакты с ещё двумя мальчиками, которым на момент знакомства было 12 и 13 лет. Со старшим близкое общение обвиняемый свёл якобы в период с декабря 2018 года по октябрь 2019-го, параллельно начал общение с младшим. Интимную связь, как полагают, имел с обоими.



Дополнительные эпизоды арестованному репетитору вменили накануне: три — по статье о развратных действиях, столько же — за половые сношения с несовершеннолетними.



62-летнего Гатина, подрабатывающего репетитором по математике, отправили под стражу в мае. На тот момент по его делу проходило четверо подростков. Позднее установили причастность фигуранта к эпизодам ещё с пятью несовершеннолетними.

